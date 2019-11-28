快訊／頭份資源回收場冒火！遇東北季風強勁　堆高機、怪手當場燒毀

▲頭份市一間資源回收場28日晚間發生火警，火勢猛烈，當場將一輛堆高機燒成廢鐵。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市一間資源回收場，28日晚間6時許傳出火警意外，現場火勢猛烈，由於員工均已關門下班，也不知為何起火，場內有1輛堆高機及怪手來不及開走當場燒毀，苗栗縣消防局立即派遣附近分隊支援，火勢不到30分鐘就被撲滅，所幸無人受困，至於財產損失及起火原因，正在釐清當中。

▲回收場火勢一發不可收拾，連隔壁的貨車都差點被波及，駕駛連忙將貨車開走。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣消防局表示，28日晚間6時25分接獲民眾通報，指出在頭份市銀河路上1間資源回收廠發生火警，因現場多為廢紙堆置，火勢一發不可收拾，連附近的貨車差點遭受池魚之殃，消防局出動頭份、竹南及造橋分隊人車趕往灌救，不到30分鐘就將火勢控制住，所幸無人傷亡，但停在場內的堆高機及怪手，因來不及移開而遭到燒毀。

回收場員工表示，晚上6時許準備下班時，還有將場內的電器用品關閉，離開不到20分鐘就傳出火警，連忙跑回查看，想把堆高機移開時，卻因為火勢猛烈，被消防員阻隔在一旁，只能眼睜睜看著堆高機慢慢燒成廢鐵，也不知道為何會發生這場火警。

▲▼由於燃燒速度太快，消防人員趕緊灑水灌救，場內停放的怪手也遭到波及。（圖／記者黃孟珍攝）



附近民眾也說，本來只是小火加上濃煙，但因為東北季風強勁，不到幾分鐘時間火舌直竄天際，隔壁幾戶住家也被這突如其來的火災嚇出一身冷汗，還好回收場裡面堆置的廢紙有區隔開來，沒有釀成更大的災害，至於詳細的起火原因，正由鑑識人員調查釐清中。

►生火了！連我媽都用到發光

►宋楚瑜造訪苗栗拜票 前縣長傅學鵬公開表態力挺

►苗警跨區攻堅農舍！破改造槍枝工廠及毒品 大姊頭和黨羽被逮