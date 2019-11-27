　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／慈母光腳衝火場就為一張A4紙！來不及搶救女兒未來...她淚眼喊：全濕了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鳳山火警 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳳山發生火警，女屋主赤腳衝入火場搶救女兒未來，捧出一張淋濕的良民證 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區自由路的一棟三樓透天民宅發生火警，屋主是一名老婦人，就在消防隊在撲滅火勢過程中，頻頻要衝進火場，直到火勢一滅，老婦人摸黑進入屋內捧出一張紙，不過當場卻掉下眼淚，直說「全都濕了，怎麼辦？」原來這張證是良民證，女兒2天後要參加考試要用，不過就在火警發生後隔天，高雄市警察局送上溫暖祝福，立刻幫忙換一張全新良民證，才讓老婦人放下一顆心。

▲高雄鳳山發生火警，女屋主赤腳衝入火場搶救女兒未來，捧出一張淋濕的良民證 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳳山發生火警，女屋主赤腳衝入火場搶，救出一張淋濕的良民證 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起火警就發生在27日晚間6點多，就在鳳山自由路，消防隊趕抵現場之後，發現已經有明顯火勢，還好旁邊緊鄰的市議員張漢忠開設的機車行裡頭，有議員的兒子已經先不顧危險，架樓梯救出一名老婦人跟他的孫子脫困，隨後消防隊趕緊灌救，不過撲滅火勢的過程當中，老婦人急到掉眼淚，一度還想衝進火場被阻擋下來。

消防人員升梯進入屋內順利撲滅火勢，也確認沒有人員受困，而老婦人眼見火勢撲滅，也不顧屋內漆黑一片，同時滿地的水，就快步衝進了屋內，沒多久就捧了一個東西出來，原來她救出來的東西是「良民證」，老婦人說這是女兒的未來，因為就在2天之後要去參加中科院的考試，需要良民證，可是現在全都濕了，女兒的未來會不會就此泡湯。

▲高雄鳳山發生火警，女屋主赤腳衝入火場搶救女兒未來，捧出一張淋濕的良民證 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳳山發生火警，女屋主看到良民證濕掉，掉下眼淚問人怎麼辦。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳳山發生火警，女屋主赤腳衝入火場搶救女兒未來，捧出一張淋濕的良民證 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳳山發生火警，女屋主看到良民證濕掉，掉下眼淚問人怎麼辦。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者了解事情的始末之後，立刻協助老婦人處理，打電話跟高雄市警察局公關室主任邵明仁說明後，邵明仁立刻請高雄市政府警察局來協助，就在火警發生後隔天上午，高雄市政府警察局外事服務中心馬上換一張新的良民證給老婦人，老婦人才放下一顆心，邵明仁說：「這是為民服務也是祝福！希望老婦人的女兒能夠帶著警察局同仁們的溫暖順利通過考試」。

▲高雄鳳山發生火警，女屋主赤腳衝入火場搶救女兒未來，捧出一張淋濕的良民證 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鳳山發生火警，女屋主在撲滅火勢之後，頻詢問是否可以進入了 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
6.5吋要掰了！韓媒爆iPhone 12「史上螢幕最大」具2
快訊／桃園運鈔車遭搶！保全超商補鈔　劫匪現身連轟2槍
Gogoro聯盟最美新成員！PGO電動機車「Ur1」價格曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

女移工堅持匯4萬給「英國工程師」　3警苦勸保住2個月薪餉

快訊／嘉義BRT路口右轉！「內輪差肇禍」擦撞機車　女騎士捲入車底命危

高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　友人無辜遭開山刀砍掌深可見骨

外出支援其他門市…超商女主管遭「法拉利撞斃」！警衛曝最後一面：她笑得很開心

台大醫院管理師性騷擾正妹同事！躲過一次但這次GG了！

高市議員賴文德涉賄選判無罪　2個月後…檢起訴主秘任內收賄案

誆投資IWS虛擬貨幣2年吸金3千萬　前台商「楊董」開粉專僅24人按讚　

「敬酒起衝突！」台南舞廳清晨發生槍擊案　2名酒客中彈送醫

未拉手剎車釀禍？　小貨車下坡滑行先撞自小客車再撞死婦人

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

女移工堅持匯4萬給「英國工程師」　3警苦勸保住2個月薪餉

快訊／嘉義BRT路口右轉！「內輪差肇禍」擦撞機車　女騎士捲入車底命危

高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　友人無辜遭開山刀砍掌深可見骨

外出支援其他門市…超商女主管遭「法拉利撞斃」！警衛曝最後一面：她笑得很開心

台大醫院管理師性騷擾正妹同事！躲過一次但這次GG了！

高市議員賴文德涉賄選判無罪　2個月後…檢起訴主秘任內收賄案

誆投資IWS虛擬貨幣2年吸金3千萬　前台商「楊董」開粉專僅24人按讚　

「敬酒起衝突！」台南舞廳清晨發生槍擊案　2名酒客中彈送醫

未拉手剎車釀禍？　小貨車下坡滑行先撞自小客車再撞死婦人

冷門科系畢業！她到就業中心諮詢...見證「求職路被斷」　傻眼：直接黑掉了

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

SupremeＸNike六度聯手　牛皮外套夠帥氣，首次搶在黑色星期五開賣

遊峇厘島遇「最小浪浪」直接裝包包　她被萌到帶回美國疼

中職／味全龍擴編確定挑4人　選秀「投捕」優先

世界青少年國標舞錦標賽30日登場　劉真到場助威10歲小選手

希臘克里特島外海發生規模6.0地震　鄰國阿爾巴尼亞強震才奪25命

白柴小眼睛超無辜　4年後「長成大哥臉」用鼻孔看人超霸氣

陌生男性從頂樓爬下來！她返家「撞見露台遭入侵」　爬牆哥神回：我來修管線

高以翔猝逝… 台製作人曝《追我吧》半夜錄影最大缺失！

火車上狂摸美腿妹！大肚男「來回刷動」　全都錄...被逮嘆：太猥瑣了

社會熱門新聞

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

撞死超商主管　新莊法拉利小林哥擁雙妻家中10多輛超跑

黑幫操控販人集團　「戳陰7酷刑」逼賣淫

桃園龜山運鈔車遭搶！劫匪連轟2槍

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

新莊小林哥撞死女騎士　「我負債」裝窮堅稱：才開50

凌晨突傳巨響！桃園19歲女大生「校內墜樓」慘死

統神暴怒告到底！載妻車禍被包圍嗆聲

路牌砸死騎士縣府回應！家屬慟申國賠

法拉利狂飆釀1死1傷　辯閃「東西」…監視器打臉

為省23元　台鐵列車長意外戳穿人夫的秘密

統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

更多熱門

相關新聞

大里化妝品倉庫大火　波及2車體加工公司

大里化妝品倉庫大火　波及2車體加工公司

大里清晨傳惡火！一處化妝品倉庫突然冒出火苗，警消雖立即趕到現場搶救，但火勢不斷延燒，波及2間車體加工公司，火勢在2個多小時搶救後撲滅，所幸無人傷亡。消防局表示，將進行火場調查釐清起火原因。

高雄鳳山議員服務處旁民宅起火

高雄鳳山議員服務處旁民宅起火

救護車通過理大封鎖線　廣播器喊加油

救護車通過理大封鎖線　廣播器喊加油

斗六工業區塑膠工廠宿舍大火　1人送醫

斗六工業區塑膠工廠宿舍大火　1人送醫

電機修配廠火警　4人受困獲救

電機修配廠火警　4人受困獲救

關鍵字：

鳳山火警議員張漢忠良民證高雄市政府警察局公關室

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔「才剛做身體檢查」！9度低溫跑步猝死

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面