獨／慈母光腳衝火場就為一張A4紙！來不及搶救女兒未來...她淚眼喊：全濕了

▲高雄鳳山發生火警，女屋主赤腳衝入火場搶救女兒未來，捧出一張淋濕的良民證 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區自由路的一棟三樓透天民宅發生火警，屋主是一名老婦人，就在消防隊在撲滅火勢過程中，頻頻要衝進火場，直到火勢一滅，老婦人摸黑進入屋內捧出一張紙，不過當場卻掉下眼淚，直說「全都濕了，怎麼辦？」原來這張證是良民證，女兒2天後要參加考試要用，不過就在火警發生後隔天，高雄市警察局送上溫暖祝福，立刻幫忙換一張全新良民證，才讓老婦人放下一顆心。

▲高雄鳳山發生火警，女屋主赤腳衝入火場搶，救出一張淋濕的良民證 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起火警就發生在27日晚間6點多，就在鳳山自由路，消防隊趕抵現場之後，發現已經有明顯火勢，還好旁邊緊鄰的市議員張漢忠開設的機車行裡頭，有議員的兒子已經先不顧危險，架樓梯救出一名老婦人跟他的孫子脫困，隨後消防隊趕緊灌救，不過撲滅火勢的過程當中，老婦人急到掉眼淚，一度還想衝進火場被阻擋下來。

消防人員升梯進入屋內順利撲滅火勢，也確認沒有人員受困，而老婦人眼見火勢撲滅，也不顧屋內漆黑一片，同時滿地的水，就快步衝進了屋內，沒多久就捧了一個東西出來，原來她救出來的東西是「良民證」，老婦人說這是女兒的未來，因為就在2天之後要去參加中科院的考試，需要良民證，可是現在全都濕了，女兒的未來會不會就此泡湯。

▲高雄鳳山發生火警，女屋主看到良民證濕掉，掉下眼淚問人怎麼辦。（圖／記者吳奕靖攝）



▲高雄鳳山發生火警，女屋主看到良民證濕掉，掉下眼淚問人怎麼辦。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者了解事情的始末之後，立刻協助老婦人處理，打電話跟高雄市警察局公關室主任邵明仁說明後，邵明仁立刻請高雄市政府警察局來協助，就在火警發生後隔天上午，高雄市政府警察局外事服務中心馬上換一張新的良民證給老婦人，老婦人才放下一顆心，邵明仁說：「這是為民服務也是祝福！希望老婦人的女兒能夠帶著警察局同仁們的溫暖順利通過考試」。

▲高雄鳳山發生火警，女屋主在撲滅火勢之後，頻詢問是否可以進入了 。（圖／記者吳奕靖攝）

