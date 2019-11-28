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宏達電推動VR劇場情境式教學　目標降低學習成本及創造平等教育

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▲XR EduTECH體感科技教育國際論壇演講者大合照_左起徐新逸、山口征浩、蘇仰志、總經理陳柏諭、野村卓也及唐聖凱，VIVE Cosmos Lifestyle，VIVEPORT上的應用內容The Blu。（圖／HTC提供）

▲VIVE Cosmos Lifestyle。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏達電（HTC）今（28）日宣布與亞洲最大教育創新博覽會「2019雜學校」及策略合作夥伴闇橡科技合作，展現未來新型態的VR教育模式，宏達電台灣區總經理陳柏諭代表參與《XR EduTECH體感科技教育國際論壇》，並在會中分享HTC VIVE在教育領域中所帶來的變革與深度應用。
 
陳柏諭表示，隨著VR/AR/MR漸趨成熟的發展與完整生態，結合AI智能學習、5G智慧教室，科技教育已成為新時代的顯學與人才養成關鍵，VIVE平台應該對於未來台灣與全球的教育環境有所貢獻，透過《VIVE X加速器計畫》，提供探索XR技術於教育領域的無限可能。

▲XR EduTECH體感科技教育國際論壇演講者大合照_左起徐新逸、山口征浩、蘇仰志、總經理陳柏諭、野村卓也及唐聖凱，VIVE Cosmos Lifestyle，VIVEPORT上的應用內容The Blu。（圖／HTC提供）

▲宏達電台灣區總經理陳柏諭。（圖／HTC提供）
 
陳柏諭在論壇中以一張孔子【修退詩書】的古畫開場，帶領論壇參與者綜觀知識傳遞的方式不斷隨時代更迭，從口述、筆記到躍進電腦時代，如今已可透過VR虛擬實境360度影像串流、360度3D立體影片、沉浸式直播及互動性3D體驗等，做為下世代學習新知、娛樂休閒、人際交流的最佳型態。
 
陳柏諭說明，透過VR虛擬實境技術，可以模擬實際場景及物件，戴上頭戴式顯示器，老師即可輕鬆帶領學生走進全球各大博物館，近距離檢視蒙娜麗莎畫作細節，或是潛入海底碰觸鯨魚、身處非洲大草原與獅子面對面，抑或是進入外太空，探索宇宙的神祕。

▲XR EduTECH體感科技教育國際論壇演講者大合照_左起徐新逸、山口征浩、蘇仰志、總經理陳柏諭、野村卓也及唐聖凱，VIVE Cosmos Lifestyle，VIVEPORT上的應用內容The Blu。（圖／HTC提供）

▲VIVEPORT應用內容The Blu。（圖／HTC提供）

陳柏諭指出，VR虛擬實境已在新生代的教學殿堂裡扮演重要的角色，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中，讓學習及教學互動更加有趣，未來也計畫將這樣的創新科技帶到不同的課堂，以及偏鄉地區，讓城鄉差距不在成為阻礙學習的藉口。 
 
陳柏諭強調，截至今日，VIVEPORT平台已經有超過3000個的VR應用內容，並且還在不斷增加當中，因此HTC建立VR For Impact計畫，投入1000萬美元支持聯合國永續發展目標，為地球的永續發展盡一份心力，並帶來正向影響與改變的虛擬實境內容與科技。

▲XR EduTECH體感科技教育國際論壇演講者大合照_左起徐新逸、山口征浩、蘇仰志、總經理陳柏諭、野村卓也及唐聖凱，VIVE Cosmos Lifestyle，VIVEPORT上的應用內容The Blu。（圖／HTC提供）

▲《XR EduTECH體感科技教育國際論壇》登場。（圖／HTC提供）

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