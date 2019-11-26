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史上最優惠！VIVE PRO限殺300美元　HTC搶進美國黑五感恩折扣季

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▲內建耳機、解析提升78% 宏達電發表全新HTC Vive Pro裝置。（圖／取自HTC）

▲搶進美國黑五感恩折扣季，HTC Vive Pro最高將可限殺300美元。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（26）日宣布搶搭美國黑色星期五感恩節消費旺季，將從11月28日至12月2日在美推出史上最優惠的價格，其中VIVE Pro最高將可限殺300美元，預期將吸引更多人開始進入VR的世界。

HTC祭出黑五最優惠價，搶攻美國黑五感恩折扣季，其中像是Vive Cosmos只要599美元，美國消費者如果想要選購Vive Pro一級玩家版（Vive Pro Starter Kit）或是Vive Pro整組版（Vive Pro Full Kit）還可以省最高300美元，可望增加買氣。
 
同時，宏達電宣布將Vive Pro一級玩家版售價調整為799美元，包括Pro頭戴顯示器、VIVE基地台1.0以及控制器，而且若想購買新一代控制器與VIVE基地台，也可選購售價1,099美元的Vive Pro完整版（Vive Pro Full Kit），其中包括了Pro的頭戴顯示器，VIVE基地台2.0與控制器各一套；僅選購頭戴顯示器，也可以用限殺200美元的優惠價格599美元搶購。

▲高階VR再進化！瞬間切換虛實空間　HTC VIVE COSMOS正式開賣。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE COSMOS在黑五感恩折扣季只要599美元。（圖／HTC提供）
 
至於高階虛擬實境，宏達電在黑五感恩季推出限殺50美元的VIVE官方無線模組，並將官方驗證的二手虛擬實境設備調整為349美元，而且僅限這個周末，但在歲末採購旺季，HTC在美國還會陸續推出相關促銷活動；台灣地區則在12月會推出另一波年末優惠方案。
  
此外，購物隨盒附上的編碼可以免費享有12個月的VIVEPORT Infinity會員資格，讓消費者暢玩各式各樣上百種遊戲內容，並從即日起到12月2日，所有人都可以用60美元的價格取得一整年的Infinity會員資格，足足省下45%，或在黑色星期五方案所開出的遊戲選單中享有優惠。

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