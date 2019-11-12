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HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線

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▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作《拆解核危機》。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今 (12) 日宣布推出VR密室逃脫新作《拆解核危機》（Mission Sigma），11月15日將在台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的 KOSMOSPOT X VIVELAND同步上線，有別於前面兩款2人到4人的VR密室逃脫，新作最多可以支援到6人共同連線遊戲。

▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線。（圖／記者姚惠茹攝）

▲《拆解核危機》最多可支援到6人共同連線遊戲。（圖／記者姚惠茹攝）

HTC VIVELAND從今年初引進Ubisoft所製作的秘室逃脫遊戲 -《失落的金字塔》(Escape the Lost Pyramid)及《穿越梅杜莎之門》(Beyond Medusas Gate)，廣受市場好評，因此再度引進第三款VR密室逃脫新作《拆解核危機》，並在今日舉辦媒體試玩會。

▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線。（圖／HTC提供）

▲《拆解核危機》讓遊戲玩家化身特勤局反行動突擊隊一員。（圖／HTC提供）

《拆解核危機》由VIVELAND團隊位於美國紐約的ARVI所開發設計，玩家化身為特勤局反行動突擊隊一員，而對手則是發起駭客攻擊癱瘓城市，並且偷走機密生化武器樣本的恐怖份子，玩家將在一棟位在城市貧民窟的廢棄大樓中與恐怖份子鬥智周旋，並且必須在45分鐘之內，穿越錯綜複雜的陷阱與障礙物及佈滿雷區的屋頂，找到核子飛彈並解除核危機，拯救全人類的命運。

▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線。（圖／記者姚惠茹攝）

▲VR密室逃脫讓玩家彷彿置身電影場景。（圖／記者姚惠茹攝）

記者實際體驗，《拆解核危機》分為4關，玩家不需要走動，只要透過VIVE控制器就可以前進到傳送位置、左右移動視角、拿取物品開鎖等等，甚至是在攀爬時都會搭配音效來增加臨場感，遊戲設計較傳統密室逃脫更加多元豐富，場景讓玩家彷彿就置身在電影中玩遊戲一樣。

▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線。（圖／記者姚惠茹攝）

▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作《拆解核危機》。（圖／記者姚惠茹攝）

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材分享，近年密室逃脫遊戲蔚為風潮，全台目前約有60多家密室逃脫遊戲業者，其中大多集中在北部，但是VR密室逃脫不僅可以降低空間和裝潢成本，還可以不受限場地更換遊戲內容，甚至在遊戲設計可以天馬行空，增加消費者的回客率與經營收益。

▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線。（圖／記者姚惠茹攝）

▲VR密室逃脫只要透過VIVE控制器就可以操作簡單。（圖／記者姚惠茹攝）

李文材表示，HTC目前在台北、高雄、香港都有設置VIVELAND，預計今年底新增印度德里，明年則將陸續前進孟買、阿拉伯、中東等地，並看好VR娛樂產業在當地的潛力，現在還有跟KTV業者洽談合作，後續將推出VR娛樂新模式，讓消費者可以期待一下。

▲HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線。（圖／HTC提供）

▲《拆解核危機》11月15日在北高VIVELAND同步上線。（圖／記者姚惠茹攝）

隨著歲末年終，VIVELAND緊接著將在12月6日及明年1月10日先後推出節慶主題遊戲《消失的聖誕禮物》及《恐懼聖所》，並預計接下來每季都會定期推出新遊戲，讓玩家能有更多的選擇，目前《拆解核危機》提供2人平日是1,199元、假日1,399 元，3人以上則是平日每人500元、假日每人600元。

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