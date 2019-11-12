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全球首款支援Binance Chain　宏達電推出EXODUS 1聯名加密手機

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▲全球首款支援Binance Chain　宏達電推出EXODUS 1聯名加密手機。（圖／宏達電提供）

▲宏達電推出聯名加密智慧型手機「EXODUS 1-Binance版」。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（12）日宣布攜手Binance（幣安）推出聯名加密智慧型手機「EXODUS 1-Binance版」，有別於原本EXODUS 1為史上第一款專為全新Web3.0網際網路系統所打造的智慧型手機，Binance版則是把全球最大的加密貨幣交易所，結合用戶口袋裡的瑞士銀行。
 
EXODUS 1-Binance版是全球第一款支援Binance Chain（幣安鏈）的加密手機，這款聯名版將透過 Zion Vault中為Binance Dex (幣安去中心化交易所) 提供原生支援，透過Zion使用去中心化交易所，讓Binance以及TrustWallet應用程式軟體，預先載入在EXODUS 1-Binance版。

▲全球首款支援Binance Chain　宏達電推出EXODUS 1聯名加密手機。（圖／宏達電提供）

▲宏達電推出聯名加密智慧型手機「EXODUS 1-Binance版」。（圖／宏達電提供）
 
HTC首席去中心化長陳信生表示，宏達電與這個全球最大型、流動性最高的加密貨幣交易所攜手合作，採用最小化信任原則，讓使用者能擁有個人密鑰，並進一步執行自己的完整比特幣完整節點。這份結合與夥伴關係，將帶來嶄新篇章，為數位資產交易和互動締造全新典範。
 
Binance執行長趙長鵬表示，智慧型手機對加密產業而言是相當重要的一環，還是使用硬錢包最方便原生的設備，而加密貨幣將使每部智慧型手機同時作為銷售點終端機又是支付工具，不再需要仰賴中介機構，可說是影響相當深遠。

EXODUS 1-Binance版即將在EXODUS官網開放購買，以599美元或889新加坡幣等價的加密貨幣購買，將比原EXODUS 1售價優惠100美元，更推出首批購買聯名版消費者可獲得空投幣安幣(BNB airdrop)，作為額外的獎勵優惠活動，還有EXODUS 1 x Binance專屬手機背蓋與桌布設計。

▲全球首款支援Binance Chain　宏達電推出EXODUS 1聯名加密手機。（圖／宏達電提供）

▲宏達電EXODUS 1-Binance版專屬手機被蓋。（圖／宏達電提供）

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