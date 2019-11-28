北市文山區角頭擁5槍550發子彈　花40萬雇小弟頂罪結果遭收押

▲文山區鄭姓角頭身擁5槍，火力強大。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊今年8月接獲線報，鎖定台北市文山區49歲鄭姓角頭擁大批槍械，警方本月11日上門搜索，鄭姓角頭雖未在家，但在場查獲改造手槍5支、子彈550發，空包彈150顆，監視器主機等大批贓證物；結果案情超展開，鄭姓大哥事後不甘心被警方查獲大批槍械要去關，居然花40萬元找王姓小弟出面投案扛責，結果遭警方戳破謊言，鄭姓大哥反而因串證滅證等問題遭法院羈押禁見。

▲警方查扣文山區鄭姓角頭身擁5槍強大火力。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局警方表示，當天執行搜索查獲5把包含90、點22口徑的改造手槍及大批械彈，15日鄭姓角頭就帶著王姓小弟出面投案，王男一口坦承所有槍械都是其所有，但警方調查這批槍枝購買來源、改造聯絡人別資訊等問題，王男都說不出所以然，研判王男是遭大哥「被認罪」，突破心防後，王男才坦承是接受鄭姓大哥提供40萬元新台幣要求他幫忙出面扛罪。

▲警方查扣建設公司小開購賣威力強大，俗稱「山豬殺手」的精密空氣槍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當晚在王嫌新北市深坑區住處取出鄭姓大哥給他的頂罪封口費，扣掉王男已經花用的，還有36萬餘元，全案依槍砲罪嫌將鄭嫌移送檢方偵辦。

另外，刑事局偵一大隊第一隊也查獲新北市一名陳姓建設公司小開，涉嫌向改造槍械工廠購買1長、2短的改造空氣槍，警方11月20日前往搜索，當場查扣有「山豬殺手」之稱的改造可外掛CO2氣瓶的CNC精密空氣長槍1枝及鎮暴槍、空氣手槍各1枝。

經警方送鑑識測定，3把長短槍動能都超過20焦耳以上，具有殺傷力，陳姓小開落網供稱，他是以19萬多元購得長槍，短槍則各為5萬多元，他向警方表示是喜歡收藏空氣槍才會購買，未料槍枝居然動能超標違法，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

【其他新聞】

►快訊／驚悚！特斯拉跑車國道撞橋墩 男噴飛墜16米橋下爆頭亡另2人重傷

►好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡 警將驗血查酒精、藥物反應

►獨／望族少爺再1個月退伍！女友直擊死亡航線...開心試駕特斯拉驚悚墜橋

►獨／北投望族少爺帶女友試駕特斯拉 國道自撞離奇墜橋亡...警3方向查死因

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！