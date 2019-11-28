要當第三勢力橋墩！宋楚瑜：我跟各黨都有溝通管道

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

親民黨主席宋楚瑜再度出征總統大選，目前可說是藍綠之外的第三勢力中，重要的一股力量，發言人于美人甚至以「橋墩」來比喻宋的重要性。宋楚瑜28日受訪表示，跟各個新興政黨，都有跟溝通管道，「不只是跟他們的高層有聯繫，即使他們基層的許多鄉親，都跟親民黨和我個人，有直接的溝通來往」。

宋楚瑜28日下午來到苗栗南庄鄉拜訪觀光產業協會，並與民宿相關業者座談。他在會前受訪時，不諱言表示自己正是整合第三勢力的重要橋墩，稱在感受到台灣多元化的發展之後，這兩大黨的惡鬥對立，不能夠反映多元的心聲。

「比如說我一路走來到苗栗，他們特別提到不僅是觀光產業，談到了技職教育，尤其是現在感受出來地方財政的困難」，宋楚瑜說，過去在省政府服務的時候，今天在場的副縣長就可以作證，省政府是非常主動地到地方，而且每一個月至少要來一次跟大家溝通，「我算了一下，我在做省長期間，我到苗栗83次，也就是每一個月至少要來一次，也就是來聽我們基層的心聲，讓基層的許多問題能直接反應、幫他們處理這些問題」。

宋楚瑜舉例，比如說苗栗現在財政有非常大的問題，過去都是省政府的統籌分配款來幫大家解決問題，自從省政府廢掉後，這些機制很顯然出現了瓶頸，我願意把這些問題將來好好的幫大家解決。

媒體追問，是否會用過去省政府的經驗整合第三勢力？宋楚瑜說，事實上，他跟各個其他的新興政黨，都有跟溝通的管道，且不只是跟高層有聯繫，即使是基層的許多鄉親，都跟親民黨和他個人都有直接的溝通來往。

