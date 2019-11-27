港警28日進理大蒐證...將盡快交還校園！仍會「醫療優先」處理留守示威者

▲港警28日將進入理工大學蒐證。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港理工大學日前遭港警封鎖，但校園內仍有少量人士留守。對此，油尖旺區指揮官何潤勝表示，警方安全小組及刑事偵緝人員28日上午將會進入理大，處理危險品及攻擊性武器，待完成蒐證工作後，便會解封並盡快把校園交還給校方處理。

綜合港媒報導，理大校方26日早上派出50人，包括保安、紅十字會救護員、學校管理層人員和輔導員等，到校園尋找留守者，並且勸戒他們盡快離開。理大校董會主席林大輝表示，「今日會再增加搜查隊進入校園，但今日將會是最後一日。」此外，他也強調，希望警方盡快解封現場，把校園交回理大管理。

港警27日下午見記者時，何潤勝指出，警方安全小組及刑事偵緝人員28日上午將會和校方人員一起進入理大，處理危險品及攻擊性武器，包括汽油彈、腐蝕性液體等，並進行現場蒐證工作。他還補充說，若再發現有留守的示威者，仍會以「醫療優先」的方式處理，並登記資料及拍照，以便日後跟進。

此外，《香港電台》報導，香港大法律學院首席講師張達明也表示，今日早上已到理大校園了解情況，相信校園內已經沒有留守者，且隨著紅隧重開後，實際運作上校園已經解封，相信理大今日可以接管校園。

理大校方下午4時向港府發出以下3點聲明：

一、鑑於校方在這兩天已進行了全面尋找留守人士的工作，校方建議警方無需再採取類似的行動，並立刻解封校園。

二、要求相關的政府部門盡快處理校園内所有危險品，包括汽油彈和攻擊性武器等。

三、執行任何行動時，要以和平和人道方式，保障所有人士的人身安全。

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