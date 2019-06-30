「吃喝玩樂勁在嘉義」最終日　翁立友、玖壹壹輪番開唱

▲ 「吃喝玩樂勁在嘉義」翁立友與縣長翁章梁合唱，玖壹壹登場炒熱全場氣氛。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



「吃喝玩樂勁在嘉義」6月30日晚間閉幕，在歌手熱力開唱與上千位民眾參與之下，為期兩個周末假日的活動劃下了完美句點，活動兩周共計有11組歌手及樂團輪番熱力開唱，27日晚上更邀請到年輕人最愛的搖滾天團玖壹壹、老勢大愛到不要不要的翁立友、孫淑媚、向蕙玲、朱海君等堅強卡司陣容，縣長翁章梁現身與台語歌王翁立友合唱「堅持」，將現場氣氛掀到最高潮。

吃喝玩樂勁在嘉義連續兩個周末的精彩活動，春遊活動三大主軸是「百萬特色產業、百萬購物金、百萬大歌星」，包括4天活動發放1百萬購物金供遊客消費抵用，邀請100家在地特色產業共同展售，更邀請百萬人氣卡司來嘉震撼開唱，首度舉辦就人山人海，不少遊客也遠自中、北部而來。

歌手翁立友表示，父親是嘉義布袋人，常常聽到嘉義鄉親稱讚翁縣長很替民眾著想，包括65 歲以上長者假牙補助、全面清理嘉義縣222處髒亂點，翁縣長的用心經營讓許多人都看到了。

縣府表示，兩周的春遊活動吸引了許多人潮來嘉義，緊接著會接續從7月6日至7月14日連續兩週末將在嘉義縣東石漁人碼頭舉辦「2019東石海之夏」，邀請來自全國的遊客、大朋友小朋友暑假來嘉玩一夏，一系列的精彩活動，絕不冷場。