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電玩遊戲秀育兒政績！蔡英文再推「0～6歲國家一起養」　爸媽省很大

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電玩遊戲秀育兒政績！蔡英文再推「0～6歲國家一起養」　爸媽省很大 。（圖／翻攝自官方粉絲團）

▲行政院今(11月27日)於臉書貼出「育兒大作戰」電玩動畫。（圖／翻攝自影片）

政治中心／綜合報導

2020總統大選將近，執政團隊用政策拚有感！行政院今(11月27日)於臉書貼出「育兒大作戰」電玩動畫，趣味解說育兒政績，吸引不少爸爸媽媽留言「輕鬆許多」。搭配總統蔡英文日前提出的新政策「0-6歲，國家跟你一起養」，延長育兒津貼年限、額度加倍，全力搶攻爸媽市場。

▲▼蔡英文,育兒,育兒大作戰。（圖／行政院提供）

▲總統蔡英文日前提出的新政策「0-6歲，國家跟你一起養」，延長育兒津貼年限、額度加倍，全力搶攻爸媽市場。（圖／行政院提供）

「育兒大作戰」影片概念出自知名電玩遊戲《超級瑪利歐兄弟》，比擬現今台灣年輕夫妻進入婚姻及育兒的人生道路上所碰的一連串困難，但有政府提供各式津貼補助，猶如遊戲中主角一樣吃到「大補帖」，有助於減輕年輕夫妻的壓力。

蔡英文22日在臉書向所有年輕爸媽宣布，預備在4年之內，將育兒補助大升級，津貼金額從2500元加倍成5000元，補助年限由0到4歲，延長至滿6歲，蔡英文喊出口號，津貼變兩倍，年齡加兩歲，「0-6歲，國家跟你一起養」。

上任以來，小英政府不只大力推行育兒津貼加碼、準公共幼兒園，亦十分重視銀髮族樂齡教育、長照問題。蔡強調，蔡英文的政府，是史上推出最多福利政策的政府，承諾「下一個四年，照顧更周全」，讓年輕人敢生、敢養，讓阿公、阿嬤有孫子可以抱，這樣台灣的未來就不用煩惱。

新政策減輕年輕父母負擔，民眾相當買單。原因在於今年8月擴大的育兒補助，範圍涵蓋0歲至幼兒園的幼童，0-1歲若是爸媽自己帶，育兒津貼每月可領2500元，就讀公托或是托育，每月補助3000元，若是與政府配合的準公共私立托嬰中心或準公共合法保母，補助更高，每月可領到6000元。

至於2歲以上的幼童，不只是公立幼兒園免學費，非營利幼兒園每月學費3500元、托育準公共幼兒園每月學費4500元，對比過往，逼近上萬的學費，爸媽真的省很大。若是爸媽由自己帶或是送讀私立幼兒園，4歲以下有每月2500元的育兒津貼，5歲以上則是每學期補助15000元的私立幼兒園補助。

育兒政策持續擴大照顧，引起許多爸媽紛紛在蔡的臉書上留言，「我是雙胞胎（剛滿6個月）的新手爸爸，今年新的稅制跟育兒津貼對我們而言真的超有感」、「多幾千元對大部分無後援小家庭來說真的很實用」、「原本育兒津貼只能0-2歲可領，現在擴大到0-4歲，未來四年可望擴大到6歲，還加碼到5000」、「反觀馬英九時期只有油電雙漲有感」。

近期各行政部會的文宣內容越變越活潑，先前衛福部將旗下各司、署量身訂做動畫角色，組成「衛福守護隊」超熱血，大受網路好評。此次行政院將育兒過程模擬為闖關動畫，爸爸媽媽藉由「自己帶的育兒津貼、托育補助、準公共幼兒園」等政策開外掛，領到超多金幣，一舉闖關成功，還有網友回應「為什麼我覺得男主角好像『腹』院長」。

▲台灣下一代，政府幫你帶。（影／陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

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