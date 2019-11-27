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環保署秀「中火許可證」打臉中市府：多一點專業，少一點口水

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▲▼ 環保署出示台中市政府發出的中火許可證。（圖／環保署提供）

▲環署出示中火許可證反擊中市府。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

台中市長盧秀燕轟環保署發公文要求台中火力發電廠（中火）燃煤許可要再放寬10％，大開環保倒車。環保署先是回應該條件後18年前就存在後，今（27日）再度反擊，出示中市府發的中火許可證，登載有操作條件10%容許差值的內容，籲各界對空汙防制能多一點專業，少一點口水。

環署說明，中火生煤使用量成中市府、台電及相關民眾關切焦點，其想法不外乎直接減少生煤量可減少汙染排放，改善空汙，但環署基於維護環保制度及汙染改善立場說明，減少生煤使用量固可減少汙染排放量，此無庸置疑，但應以合法、合理的方式達成。而從專業角度，汙染改善非僅僅只有減煤一途，加裝汙染防制設備、改用低汙染燃料等也可大幅減少排放量，改善空氣品質。

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▲盧秀燕在市政會議上重砲中央傲慢。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕砲轟環署大開環保倒車。（圖／台中市政府提供）

環署表示，固定汙染源操作許可證內操作條件得有10%容許差值，其立法理由乃考量實務上各種製程操作過程中，不可能完全不變，一定會有操作條件跳動情形，所以讓取得許可證之公私場所有此容許緩衝條件，兼顧操作與管制，此規定已行之多年。

環署出示證明說，各縣市環保局在核發許可證時，都會有這一規定的註明，中市府環保局過去與現行核發的中火既有許可證，皆登載有操作條件10%容許差值之內容。

對於中火降載，環署統計，今年截至11月26日總計降載427次，空品不良季節343次，比例為8成，統計汙染物削減量硫氧化物為1710.47公噸，氮氧化物為2451.86公噸，粒狀污染物為256.86公噸，細懸浮微粒(PM2.5)為166.96公噸，降載減量占107年排放量約14.9%。最後希望各界針對空汙防制能多一點專業，少一點口水，讓中央攜手地方，全面強化各項空汙減量作為。
 

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