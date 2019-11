美小學停車場爆槍擊2人中彈　槍手與警追逐後自盡

記者丁維瑀/綜合報導

根據多家美媒最新消息,美國華盛頓州溫哥華(Vancouver)一所小學的停車場當地時間26日下午發生槍擊,有2人中彈受傷,開槍的嫌犯與警方短暫追逐後則開槍自盡。當地警方說明,這起事件似乎與家庭暴力有關。

據了解,事件發生在榛谷戴爾(Hazel Dell)莎拉安德森小學(Sarah J. Anderson Elementary School)停車場,2人遭到槍擊,男嫌犯則對自己的頭部開槍。截至當地時間26日晚間,2名受害者與槍手的姓名都未被公開,還不清楚傷者的狀況。

克拉克郡(Clark County)警長辦公室警官華德爾(Brent Waddell)說明,事件似乎與長期的家暴有關,下午3時20分左右,警察接獲電話要前往學校查看狀況,還不知道槍手在學校開了幾槍。

華德爾補充,事發當時多數學生都不在校內,爆出槍響時,一輛車內有2名兒童,所幸兩人受到校方照顧。目前尚未釐清槍手與其中一名罹難者是否為夫妻或情侶;一名受害者已獲得針對槍手的保護令。

#BREAKING Police responding to shooting at Vancouver elementary school; two victims reported; shooter has gunshot wound to the head https://t.co/Ds0CfIPpGn pic.twitter.com/oH2xe1IKXC