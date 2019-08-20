越捷航空「0元機票」限時開搶！　歡慶開通2條越南-印度新航線

▲越捷航空慶將開通胡志明市／河內至印度新德里之直航班次，推出0元起機票優惠限時3天祭出40萬張0元起機票。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

常來往越南及印度兩地的旅客有福了！越捷航空宣布即將開通胡志明市／河內至印度新德里之直航班次，為歡慶新航線開通，越捷即日起至8月22日祭出數千張票價0元起（機票不含稅及手續費）超級優惠機票，提供旅客往返兩地的超值新選擇。

往返越南和印度兩地的優惠機票，可透過越捷官網（www.vietjetair.com），或下載手機App - Vietjet Air；所有促銷機票使用時間自2019年12月6日至2020年3月28日。

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越捷表示，這次開通的直航班無疑能夠省下來往兩地的時間與金錢，自2019年12月6日起，胡志明市-新德里提供每周四班來回班機；2019年12月7日起，河內-新德里提供每周三班來回班機。

▲越捷航空來往胡志明市／河內至新德里的新直飛航班，單趟飛行時間約5小時。（圖／越捷航空提供）

透過越捷航空來往胡志明市／河內至新德里的新直飛航班，單趟飛行時間約5小時，將能促進兩地的觀光經濟及貿易發展機會，成為當地觀光發展不可或缺的重要角色。此外，越捷航空也將持續拓展東南亞飛行網，包含印尼、新加坡、馬來西亞、泰國和他東協國家，以及東亞版圖，包含韓國、日本與中國。

目前，越捷共經營7條航線往返台灣及越南之間，包括台北／台中／台南／高雄－胡志明市，以及台北／台中／高雄－河內航線。