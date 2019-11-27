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看不下去！黃國昌深夜奔屏東「惡臭養雞場」　開嗆周典論絕對幹到底

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▲▼黃國昌開直播嗆周典論。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌開直播嗆周典論。（圖／翻攝黃國昌臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委黃國昌近日強力抨擊屏東縣議長周典論家族，26日晚間南下到屏東枋寮關心樂樂養雞場惡臭影響居民，半夜開直播花了20多分鐘痛斥，周典論胡作非為「我看不下去」。

枋寮鄉樂樂養雞場由縣議員周碧雲經營，黃國昌感嘆，這個養雞場的惡臭、噪音已經嚴重影響居民生活，但是違法事證明確，農委會也認定，政府機關卻不處理，而是屏東縣議會囂張到發公文威脅要追究責任。

黃國昌說，有鄉親告訴他，這個養雞場每年利潤超過上千萬，但即便是社會輿論抨擊養雞場惡臭，周碧雲仍坐視不管；黃國昌感嘆，台灣是不是法治社會？掌握政治權力的人在做什麼？誰要為此事負責？

黃國昌指出，追查周典論家族一層一層抽絲剝繭，從周典論的弟弟違法貪污已經被收押，還有周典論的子女開違法養雞場，以及周碧雲老公涉及公職人員利益迴避法，這些都已經送法務部認定為法。

黃國昌也向周典論宣戰，你說你要告我「對我來講是大笑話」，你弟弟貪污已經被收押了，你們這些違法作親數招標的案子，都被認定違法「你要告我什麼？」

黃國昌在直播上喊話，建議屏東縣長潘孟安跟周典論來這邊開說明會，面對鄉親，看要不要撤照，也請周典論來面對鄉親要如何解釋，把惡臭留給大家，然後選舉不管花多少錢都可以「太扯了吧！」

黃國昌批評，屏東縣政府到底要擺爛多久，荼毒枋寮鄉親多久，請出來面對給交代，希望這週縣政府就把養雞場執照給撤了馬上勒令停業，太扯了！

27日一早，黃國昌也在臉書發文，「枋寮的清晨、雞屎的空氣」，在水底寮早市，遇到的鄉親罵聲一片，有位阿伯對我說：「為什麼越抗議、越臭？」語氣中盡是失望與無奈，「我不會放棄的，絕對和周典論家族惡勢力幹到底。」

為解決屏東貪腐惡勢力，黃國昌26日陪同無黨籍立委參選人、學霸律師張怡登記參選，她代表時力參選盼翻轉屏東，找回乾淨政治。

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