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美軍兩棲突擊艦「美利堅號」即將抵達佐世保軍港　胡蜂號部署2年返美

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▲美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網）

▲美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網，下同）

記者林彥臣／綜合報導

兩棲突擊艦美利堅號（USS America LHA-6）上周離開母港加州聖地牙哥（San Diego），即將前往新的駐地日本佐世保軍港，目前已經抵達珍珠港（Pearl Harbor）。美國《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導指出，預計將於11月28日以前抵達日本佐世保軍港。

美利堅號抵達佐世保後，原本部署在佐世保2年的胡蜂號兩棲突擊艦(USS Wasp LHD-1)將會回到美國東岸諾福克軍港，美利堅號將與陸戰隊第1航空聯隊戰機、陸戰隊第31遠征支隊組成快速反應部隊。

美利堅號是世界最大的兩棲突擊艦，2014年開始服役，滿載排水量45,693公噸，乘員65名軍官，994名艦艇兵，1,687名海軍陸戰隊員，主要武裝為改進型海麻雀飛彈發射器、2× 20毫米方陣近迫武器系統。

▲美軍兩棲攻擊艦美利堅號（USS America）。（圖／翻攝自美軍陸戰隊官網）

美利堅號相當於輕型航母，本身武裝火力不強，真正的火力在於可搭載6架F-35B戰鬥機、12架魚鷹式傾斜旋翼機等機體，具有超越以往兩棲突擊艦航空能力，此外，美利堅號還擴大機庫甲板、重新調整並擴展航空維修設施、大量增加可用零件及設備、增加航空燃料容量，戰鬥力和殺傷力都更為提升不少。

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