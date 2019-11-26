同居男友小孩睡前未盥洗　女持「愛的小手」一路打…阿嬤提告

▲桃園市黃姓女子不滿同居男友2個小孩未盥洗，以「愛的小手」毆打成傷，阿嬤護孫心切憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子2019年4月間不滿同居黃姓男友的一對兒女，入睡前未刷牙、洗臉等盥洗，持「愛的小手」毆打2人手部、背部與臀部等處，造成紅腫、瘀青等傷勢，阿嬤護孫心切憤而提告；檢方26日偵結依傷害罪嫌聲請簡易判決處刑，但其為成年人卻故意對兒童犯罪，建請法官依兒童及少年福利與權益法加重其刑。

檢警調查，29歲的黃姓女子今年4月22日晚間9時許，因交代吳姓同居男友一對未滿10歲兒女必須在睡覺前完成刷牙、洗臉與喝水等事情，但2名小孩都未完成，黃女竟持已斷裂「愛的小手」棍棒部分毆打小孩背部、臀部、手部等處罰，造成2小孩分別受到紅腫、挫傷與瘀青等傷勢。

隔天同居男友的媽媽，即小孩的阿嬤發現一對孫兒女身上都有傷勢，詢問得知上情帶往醫院驗傷並對黃女提告；黃女在偵訊時坦承犯行，是因為小孩不聽話才出手教訓。

檢方認為，黃女所為已涉及家暴防治法之家庭暴力罪，依傷害罪嫌聲請簡易判決處刑，但其為成年人故意對兒童犯罪，建請法官依兒童及少年福利與權益法之規定加重其刑。

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