醋男闖進前妻男友車　嗆「破壞別人家庭，小心一點！」涉恐嚇起訴

▲桃園市張姓男子去年5月在桃園區前妻住處社區連續3次恐嚇林姓男友，還與前妻弟弟發生互毆-而挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子與前妻離婚後發現與林姓男子過從甚密因而妒火中燒，去年5月間看見前妻要搭林姓男子車離去，竟強行進入後座恫嚇「破壞別人家庭，給我小心一點」，隨後於一週內連續以相同方式恐嚇林男，後來前妻弟弟不滿張發生口角進而互毆雙雙掛彩，林男與前妻弟弟相繼提告？檢方26日偵結依強制、恐嚇危害安全與傷害等罪嫌將張男提起公訴。

檢警調查，45歲的張姓男子與蔡姓妻子離婚後，去年間得知前妻與林姓男子過從甚密，去年5月25日中午，在前妻住處社區發現欲搭乘林男轎車離去，趨前打開車門強行進入後座，以上半身在車內，下半身在車外之姿態恫嚇「破壞別人的家庭，給我小心一點，我已經拍下你的車牌」等語恐嚇。

張男恐嚇後又在同月27日、31日連續以類似方式恫嚇林男「反正等著瞧，我會讓你好看，知道你住在哪裡、工作地點、車牌號碼，不會讓你好過」等語恐嚇，同月31日晚間，蔡姓前妻弟弟與其同事幫蔡女搬家時，張男再度前往騷擾，蔡男其理論時發生口角進而相互鬥毆，雙方都掛彩並互控傷害，林男也對張提出強制與恐嚇等告訴。

檢方偵訊時，張男坦承犯行，檢方根據林姓、蔡姓男子證述與在車內遭恐嚇監視畫面截圖、社區人員指證與驗傷診斷等證據，偵結依依強制、恐嚇危害安全與傷害等罪嫌將張男提起公訴。

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