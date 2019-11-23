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轎車地下道前深夜鬧區拋錨　巡警助推車路邊臨停解圍

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▲桃園市一輛轎車22日深夜在平鎮區龍岡地下道前等紅綠燈時突然拋錨，警方巡邏發現協助推至路旁解圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛轎車22日深夜在平鎮區龍岡地下道前等紅綠燈時突然拋錨，警方巡邏發現協助推至路旁解圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子22日深夜開車外出，行經平鎮區龍岡地下道前路口停等紅綠燈，轉換綠燈欲前進時突然拋錨故障，車輛卡在路當中進退不得，後方車輛猛按喇叭，黃男急得不知所措，剛好警車巡邏經過，2名員警趕緊下車幫忙將故障車推至路旁待援，黃男對員警熱心協助感動不已。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳指出，23歲的黃姓男子22日深夜22時30分許，駕車經過平鎮區康樂路龍岡地下道，停等紅燈時車輛突然熄火故障，雖經多次啟動，但轎車仍然無法發動，因位於鬧區交通要道，後方車輛對他猛按喇叭，讓他急得不知如何是好。

▲一輛轎車22日深夜在平鎮區龍岡地下道前等紅綠燈時拋錨，員警協助推至路旁解圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛轎車22日深夜在平鎮區龍岡地下道前等紅綠燈時拋錨，員警協助推至路旁解圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

剛好平鎮警分局北勢派出所巡佐蘇士豪、警員彭建鈞巡邏經過下車協助，先安撫黃男情緒，請黃男控制方向盤，再協助推車至路邊臨停等候拖吊車再去修車廠維修，順利恢復交通順暢，同時也聯絡修車廠業者到場排除故障，黃男對員警熱心協助感謝不已。

平鎮警分局提醒民眾，行車前應先多了解車況，遇到車輛拋錨或交通意外事故發生時不要慌張，應儘速開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，離開故障車至安全區域等候救援，以維護自身與其他用路人的安全。

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