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想確認iPhone是否開啟Deep Fusion　《Metapho》App幫你看

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▲▼iPhone Deep Fusion實拍。（圖／記者邱倢芯攝）

▲官方一直未開放iPhone Deep Fusion查看功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

iPhone 11系列手機這次強打著Deep Fusion的拍照功能，不過使用者往往很難察覺Deep Fusion功能是否有開啟，而現在有一款《Metapho for iPhone》App可以替你查看當下拍攝的這張照片iPhone是否有開啟Deep Fusion。

Metapho在上週末發佈了更新版本，當中的更新功能包含了「照片中是否使用Deep Fusion」，除此之外，這款App還可以查看可交換圖檔格式（EXIF）。

根據9to5mac報導，Metapho似乎是第一個提供用戶檢查Deep Fusion功能的應用程式；不過該網站也認為，Metapho的這項功能可能不會「維持太久」，因為Apple官方可能快就會將Metapho的功能封殺。

但不管如何，Metapho是免費且便於使用的，且對於那些好奇照片資訊的用戶來說，能有一個工具可以協助自己了解照片資訊，這款App算是相當方便。另一方面，Metapho也會提示使用者，iPhone是否開啟了夜間模式。

▼《Metapho》App可以替你看iPhone是否開啟Deep Fusion功能。（圖／翻攝自9to5mac網站）

▲▼《Metapho》App可以替你看iPhone是否開啟Deep Fusion功能。（圖／翻攝自9to5mac網站）

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