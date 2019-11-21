蘋果iPhone 11聰穎電池護殼　新增獨立相機快門按鍵直接拍個痛快！

▲蘋果iPhone 11 Pro Max的智能電池盒。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳心怡／外電報導

蘋果稍早宣布推出搭配iPhone 11，以及iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的聰穎電池護殼（Smart Battery Case），這次除了保留較大的主相機鏡頭開孔，其餘設計大致上與先前推出的智能電池盒相同，並且支援無線充電功能。但另一個不同地方是，蘋果導入了即便在鎖定狀態也可以快速啟動的實體快門鈕，讓手機無論是否處於解鎖狀態都能快速啟動相機拍攝功能。

新款聰穎電池護殼外層採用矽膠材質，內層鋪上柔軟細質纖維，確保手機本身不會被刮傷，整體而言提供相當柔軟的手感表現。電池護殼除了能為 iPhone 11 系列產品提供最高 50% 的續航力以外，這次這個支援 Qi 無線充電與 USB-PD 有線快充的蘋果原廠電池保護殼，讓使用者能對應更長手機使用時間，也讓保護殼能以更高效率充電。

而此次新款聰穎電池護殼還在側面啟動按鈕的那一側、靠近底部的位置，增加無論在鎖定或解鎖時都可以快速啟動「相機」app 的專用相機按鈕，且同時支援相機的短按拍照和長按錄影的功能。

這款聰穎電池護殼已經在蘋果官網上架，建議售價一律為新台幣4290元；其中，iPhone 11僅提供白色與黑色兩種配色選項，但iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max則有粉沙色、白色與黑色三種配色選項，但雖然顏色和售價消息釋出，但官網則顯示暫未發售，有興趣購入的人可以持續追蹤留意。

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