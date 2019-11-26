台灣唯一獲獎！「婚姻平權大平台」推動亞洲第一同婚合法　泰國頒獎

▲「婚姻平權大平台」於泰國曼谷第三屆APCOM Hero Awards獲獎，也是今年唯一獲獎的台灣代表團體。（圖／婚姻平權大平台提供）

記者林育綾／綜合報導

「婚姻平權大平台」因推動婚姻平權，讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，日前於曼谷獲頒第三屆APCOM Hero Awards「社群組織獎（Community Organization）」，也是今年唯一獲獎的台灣代表團體。

APCOM Hero Awards於2017年首辦，獎項頒發給在亞太地區對同志運動有貢獻的公民團體或個人，同運先驅祁家威曾獲選第一屆Hero Awards「社群英雄獎（Community Hero）」，同志父母愛心協會召集人郭媽媽也曾被提名入圍第二屆Hero Awards「社群同盟獎（Community Ally）」，而今年婚姻平權大平台被提名並獲選「社群組織獎（Community Organization）」，為今年唯一台灣獲獎者。

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婚姻平權大平台組織經營暨活動企劃資深經理曹承羲表示，很榮幸能代表婚姻平權大平台領獎，也感謝台灣同志社群與友善政治人物的共同努力，這代表我們見證台灣是一個民主、自由與進步的社會，也感謝國際平權組織的關注，因婚姻平權的議題，讓台灣在國際社會中得到注目。

同時他也提醒，選舉在即之際，更需要持續行動參與政治才能保護得來不易的成果，也希望能將這股力量傳遞至其他亞洲地區的國家，「台灣作為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，我們的經驗希望鼓舞周邊的鄰居，日本、南韓、香港同志社群，讓婚姻平權能在亞洲被實現！」

▲「婚姻平權大平台」也是今年唯一獲獎的台灣代表團體。（圖／婚姻平權大平台提供）