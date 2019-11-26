遭抓包編「創作文」！作家彭怡平「維基百科」被惡搞：擅長觀落陰

▲作家彭怡平遭揭刻意杜撰假消息，立刻刪文關閉臉書不再對外回應。（翻攝維基百科）

圖文／ 鏡週刊

作家彭怡平為深坑美食家，長期致力研究女性議題，日前在臉書發表一篇文章，描述深坑週五遇雨，老闆眼見中港台客人都不上門，面對租金壓力簡直想跳河，卻遭網友揭穿彭怡平根本人不在台灣，況且深坑週五並未下雨，懷疑作家「平行時空」擁有任意門，刻意杜撰假消息操作，而彭怡平也緊急關閉臉書，並未對外回應。

彭怡平日前在臉書表示，週五夜晚深坑老街路人寥寥，隨意選家餐館進入，老闆對她說「你是我今晚第一位顧客」，彭怡平納悶地問「生意總是那麼清淡嗎？」老闆皺眉回答「大陸客沒了。三個月以前，香港客也沒了。現在只能盼台客。如果週末逢雨，台客也不出現，那就真的要完蛋了。」

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▲彭怡平試圖為自己平反，仍遭網友打臉「幻想創作文」。（翻攝自半調子文青臉書）

隨後彭怡平反問月租金，老闆說1個月8萬，若景氣持續下去，可能就要去跳河，讓彭怡平忍不住發文質疑政府面對大環境改變，對外貿易關稅激增，到底有什麼措施因應？

只是，彭怡平這篇文章立刻被打臉，下方網友留言詢問她「回到台灣了嗎？」彭怡平表示「還沒有啊」。更有網友貼出氣象局資料打臉，發現深坑週五天氣晴，根本沒下雨，質疑彭怡平根本「平行時空」刻意撰文捏造假消息。

▲連兩週週五深坑沒下雨，彭怡平說法顯然與現實狀況有出入。（翻攝自半調子文青臉書）

有網友更貼出彭怡平在維基百科上資料，除寫著深坑美食行家、女性藝術家、攝影師、現任風雅堂藝術總監以外，還身兼「民俗專家（觀落陰）」身份。另外，也有人爆料過去曾聽過彭怡平演講，會後彭怡平開始賣書，對於無人購買書籍表示不滿，開始質疑現場與會學生沒有文化素養，令人相當尷尬。

▲網友爆掛，說彭怡平到演講現場打書，對於學生不捧場還當場生氣。（翻攝自半調子文青臉書）

彭怡平關閉臉書前則在留言處解釋，這是親友上週五的親身經歷，因為與自己的研究有關所以才寫下來。



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