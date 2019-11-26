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向心夫妻每月來台行蹤曝光！信義區竟有大量不動產

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▲▼香港上市公司「中國創新投資」遭爆是中共間諜活動的前線，該公司董事長向心（中）夫婦今由桃園返港時遭移民署留置。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

自爆是中國間諜的中國男子王立強，透過澳洲媒體指控香港中國創新投資公司介入台灣選舉，中國創新董事會主席兼行政總裁向心及妻子龔青訊後，今（26日）凌晨被台北地檢署限制出境及出海，檢調發現，向心夫婦近年來台次數頻繁，正追查接觸對象是否涉及國安問題。

向心夫婦今晨離開北檢後，立即驅車前往五星級飯店休息。本刊掌握，向心夫婦近年來每個月都來台灣，2人每次在台停留3到4天，向心最喜歡和地產大亨與具有特異功能的大師接觸，對於台灣不動產及靈異界現象的話題也最感興趣，向心還砸了大把銀子，在信義區悄悄購置大量不動產。

至於向心的老婆龔青昨日被移送北檢時，見到車外都是媒體，為了避免被拍到，就算在車上也趕緊趴下去，並用外套蓋頭。本刊掌握，龔青最愛台灣醫美技術，覺得不但技術好，讓她青春永駐，價錢跟香港比更是超值，因此，每回來台，總要全身上下都好好保養，享盡貴婦豪奢生活。

由於二人來台次數相當頻繁，加上中國創新有背景不單純，相關國安系統早已起疑。本刊調查，向心本名向念心，1963年出生，老婆龔青出生於1969年，自稱中國間諜的男子王立強宣稱，中國創新透過管道對台灣的媒體投下大筆經費，與電視台建立祕密聯盟，讓中國除了可以控制媒體，連台灣的宗教、特定政黨都被滲透，真實性仍待檢調追查。

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