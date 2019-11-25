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Google Docs導入「智慧撰寫」功能　可自動改錯字、修文法

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▲Google Docs中新的智慧撰寫功能。（圖／翻攝自9to5google）

▲Google Docs中新的智慧撰寫功能。（圖／翻攝自9to5google）

記者陳心怡／外電報導

繼Gmail之後，Google日前宣布，將把率先應用在Gmail中的智慧撰寫（Smart Compose）功能延伸到Google Docs中，協助使用者更快速、容易地寫出文件，例如節省重覆輸入時間、避免文法錯誤、建議句型等等。

Google將其智慧撰寫功能引入了Google Docs，該功能將基於Google的機器學習模式，並根據用戶過往的輸入風格，來給予個性化的提示。這意味著Smart Compose將會為用戶提供輸入建議，加快書寫文件的速度；但為了保證其安全性，它所提供的大部分建議都會使用平淡的措辭和公式化的言論。

Google表示，該功能將能協助使用者更容易也更快地寫出高品質的句子，除了節省重覆輸入某些句子的時間之外，也能協助減少文件中的拼字或文法錯誤，還能建議給出相關的句型。

儘管許多人似乎不喜歡智慧撰寫功能，但對於Google來說，將智慧撰寫添加到Docs文件編輯應用程式，已經是其文件工具近年來的一大進步。

然而，現階段該功能僅開放G Suite用戶使用，涵蓋G Suite Basic、G Suite Business與G Suite Enterprise版本，並不適用於一般的Google用戶，而且僅提供英語版本。不過，如果試用順利的話，應該有機會推廣到一般用戶，這樣臨時要寫英文文件的話，Google Docs的智慧撰寫功能就能發揮作用派上用場了。

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