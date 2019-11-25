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和幾米娃娃一起搭車吧！淡海輕軌迎周年　11／26起每整點紅樹林站發車

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▲▼淡海輕軌幾米主題列車。（圖／新北市政府提供）

▲淡海輕軌幾米主題列車。（圖／新北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

淡海輕軌將在12月通滿屆滿周年，自去年底通車至今，已經吸引了超過350萬人次前來欣賞與搭乘，儼然成為淡水最新的觀光亮點！適逢輕軌通車即將滿週年，11月26日起淡海輕軌將延續幾米創作的公共藝術「閉上眼睛一下下」主題，推出3列幾米主題列車與數位導覽系統，讓淡海輕軌變身成為移動式的藝術展演空間。

新北捷運公司董事長陳建宇表示，為慶祝通車週年，新北捷運公司與新北捷運工程局合作推出奇幻森林、動物樂園與漂浮城市等3列幾米主題列車，將公共藝術從月台延伸到列車上，記者會上開箱的漂浮城市主題列車，車身內外結合小女孩、漂浮帽子與城市意象等繪本圖像裝飾，列車裡還有超可愛的實體繪本主角娃娃，讓遊客搭上輕軌列車就好像走入幾米的繪本世界裡。

請繼續往下閱讀...

▲▼淡海輕軌幾米主題列車。（圖／新北市政府提供）

為提升乘客的搭乘體驗，新北捷運公司也特別與財團法人資訊工業策進會、墨策國際股份有限公司合作，由接力棒有限公司開發結合幾米公共藝術繪本圖像與AR科技的數位導覽系統，將淡海輕軌特色、幾米公共藝術介紹及周邊景點與商家等資訊以多元方式呈現，同時推出2款與Facebook及Instagram結合的AR特效相機與2款數位互動小遊戲，讓乘客在搭乘輕軌時更添趣味。

新北捷運公司總經理吳國濟在記者會上介紹導覽系統時表示，數位導覽系統現有已開發的功能即日起上線，乘客只要掃一下列車上的導覽系統專屬QR code，便可輕鬆使用數位導覽服務，未來也將持續整合淡海輕軌沿線周邊景點與美食資訊，提供給乘客更豐富且深度的旅遊選擇，讓輕軌不僅是觀光通勤的交通運具，同時也是協助推廣在地商店與品牌的助力，為地方發展盡一份心力。

▲▼淡海輕軌幾米主題列車。（圖／新北市政府提供）

吳國濟說，淡海輕軌通車週年幾米主題列車將於11月26日正式上線服務，於輕軌紅樹林站固定每整點發車，為方便遊客參觀拍照，每日的固定時段將安排一列主題列車停放於紅樹林站月台，車上貼心備有網美拍照小物。

配合幾米主題列車週年活動，26日起在輕軌紅樹林站售票處將同步發行特色一日券，分3週發行，每週發行1款，首批發行數量每款1000張，每張售價50元，喜歡收藏特色車票的鐵道迷絕對不能錯過！購買一日券的乘客，當日可無限次數搭乘輕軌，歡迎多加利用。

淡海輕軌通車週年套票也搶先曝光，與主題列車設計相呼應的3張幾米風格一卡通搭配輕軌列車包裝，整體設計走文青風格，預計於12月初開放網路預購，相關訊息將於新北捷運Ｘ淡海輕軌粉絲專頁發佈。

超越藍綠，就靠她了

▲▼淡海輕軌幾米主題列車。（圖／新北市政府提供）

▲▼淡海輕軌幾米主題列車。（圖／新北市政府提供）

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