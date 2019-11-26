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市長一週年！名店掛紅布條...絕不進口「中國，韓國魚」　千字文致高雄人：過得好嗎？

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▲▼釣客食堂掛紅布條：絕不進口中國，韓國魚。（圖／翻攝自釣客食堂 粉絲專頁）

▲釣客食堂掛紅布條寫到：本店絕不使用進口！中國，韓國魚！（圖／翻攝自釣客食堂粉絲專頁）

記者許凱彰／高雄報導

24日是2018年九合一大選滿一週年的日子，知名餐廳「釣客食堂」在臉書PO了照片提到，「高雄人，一年了，你過得好嗎？我們真的醒了，台灣人你們呢？」在店門口掛上斗大的紅布條寫著：「本店絕不使用進口！中國，韓國魚」，來表示店家的經營理念。

釣客食堂在臉書粉專上發文，開頭先用「一年了，你過得好嗎？」問候高雄人，再寫到，說好的變有錢人、愛情摩天輪、專屬迪士尼、F1賽車場還有賽馬場，結果「他跟妳在一起不到十個月，他跑了！」還說好要邀請阿諾還有鄧紫棋代言等了一年卻音訊全無。

儘管如此，釣客食堂在文中仍不忘關心香港引戒網友，「今天香港革命成功了！明年我們也要上場完成一次光榮革命」。貼文後面更寫著，「妳們還要繼續做這些發財夢繼續被騙下去嗎？該醒了，這些天花亂墜的甜言蜜語也聽膩了！也應該讓大家知道說：別再被騙下去了！當我們犧牲了自己的城市，我們不可恥，我們只是讓我們犧牲變得有價值！」

文中隻字未提「主角是誰」，底下討論留言卻異常地熱烈，「1/11就知道台灣人是否真的醒了」、「台灣加油～香港加油～老闆加油～」、「怎麼可以寫的這麼貼切呀」、「被某人搞到一整年都『髒兮兮』的」、「多數的高雄人都很生氣」、「他們的窮是內心，台灣真的要清醒」、「1年了，我還沒發大財」、「我快到海邊撿木材了」。

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