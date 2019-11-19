境外污染提醒解除！　環保署：高屏區空品仍達橘燈

▲環保署指出，西半部地區PM2.5濃度逐漸降低，空氣品質為普通至良好等級，環保署解除本次境外污染提醒。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

依據環保署最新監測資料，昨日近中午隨東北季風帶來之境外污染，以及今（19日）清晨輕微境外沙塵影響皆趨緩，午後各地空氣品質將逐漸恢復東北季風影響型態，西半部地區PM2.5濃度逐漸降低，空氣品質為普通至良好等級，環保署解除本次境外污染提醒。

環保署表示，受東北季風影響，今日雲嘉南空品區沿海區域因強風易引發地表揚塵現象，高屏空品區位於下風處擴散條件較差，導致污染物易累積，空氣品質仍可能達橘色提醒等級。

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▲環保署提醒，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

環保署指出，本次境外污染影響，北部受霾害影響，最高濃度在基隆站18日11時PM2.5達66微克/立方公尺，今日受境外沙塵影響，4時萬里站及富貴角站PM10濃度達到133及102微克/立方公尺，影響程度維持在普通至橘色提醒等級；雲嘉南沿海地區因風速增強容易出現地表揚塵現象，崙背站昨日15時PM10已達277微克/立方公尺，今日11時麥寮站達347微克/立方公尺，12時臺西站PM10達363微克/立方公尺。由於高屏地區位於下風處，擴散條件不佳，今日仍可能達橘色提醒等級，其他地區為良好至普通等級。

環保署統計境外污染影響期間，有雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等4個縣市成立應變中心預為因應，並依規定成立地方防制指揮中心執行相關應變作為。總計各地方政府共執行198家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，露天燃燒巡查件數共31次，營建工地加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共25處，針對主要幹道及車輛密集道路洗掃長度共1052.6公里，餐飲業巡查（含通報）家數5家，河川裸露地稽巡查（含通報） 8次，路邊攔檢（查）汽機車（含反怠速、目測判煙）912輛，鼓勵民眾減少私人運具措施3項，宣導防護措施34項。協調經濟部及台電公司進行協和、台中、興達電廠降載減排，截至今日上午11時27分降載電量共20552.7萬度，SOx減量76.5公噸，NOx減量85.7公噸，TSP減量7.5公噸，平均約有全臺電廠每日污染排放量之23.1%的減量幅度。

環保署提醒，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。空氣品質受氣象條件影響大，預報仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，歡迎利用空氣品質監測網資訊、愛環境資訊網查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。