跨年前飛大阪3千有找！酷航「飛常酷」促銷11/26起限時開賣

▲酷航限時推出「飛常酷」優惠 」。（圖／酷航提供）

記者李宜秦／台北報導

2020跨年假期將至，不少民眾計畫出國跨年，且明年春節旅遊買氣較今年成長三成。酷航鎖定商機，趁機推出「飛常酷」優惠好康。跨年前飛日本大阪，單程含稅最低只要1488元起，等於來回機票只要2976元。促銷期間為明（26）日起至周六（30日），旅遊期間則至明年6月20日。

酷航指出，「飛常酷」優惠多，若提早規劃明年假期，澳洲四航點黃金海岸、墨爾本、雪梨、柏斯四點，可雙點任意搭配，票價萬元有找。此外，本次促銷也包括新加坡與轉機航點，如馬來西亞、泰國、印尼、寮國、印度等國，都是優惠航點之一。

請繼續往下閱讀...

▲酷航經濟艙。（圖／酷航提供）

酷航表示，本次促銷期間為明（26）日上午7點起至周六（30日）晚上11點59分，旅遊期間則至明年6月20日，優惠內容包括台北－新加坡單程1988元起、台北－首爾2088元起、台北－東京2388元起、台北－札幌2288元起、台北－曼谷1988元起、高雄－大阪單程1488元起。其中大阪遊程最優惠，來回只要2976元，旅遊期間為12月22日至27日。

而經新加坡轉機航線優惠，包括柏斯單程4588元起、馬來西亞2488元起、泰國2588元起、印尼2888元起、寮國3488元起、印度4188元起。若想到氣候宜人的國家過冬，可選擇黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨、雅典等地，其中台北－柏斯單程最低僅4588元起，來回只要9176元，等於是萬元有找。