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東南亞運動會選手困機場9小時　送錯飯店還要三人擠兩人房

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▲▼柬埔寨u23男子足球隊。（圖／翻攝自Facebook／ASEAN Football News）

▲柬埔寨U23男子足球隊在飯店大廳等房間。（圖／翻攝自Facebook／camfootball1933）

實習記者施怡妏／綜合報導

東南亞運動會（Southeast Asian Games）將於30日在菲律賓開幕，運動員陸陸續續飛往馬尼拉（Manila），但有些人被困在機場好幾個小時，或是被送錯飯店，後勤工作混亂頻頻出錯，比賽前就遭受到許多批評。菲律賓24日出面為這些疏失道歉。

根據philstar報導，柬埔寨足球隊抵達時，被滯留在機場好幾個小時才等到接駁車。柬埔寨教練達爾馬斯（Felix Dalmas）在記者會上表示，「我們在機場等了8、9個小時，才等到接駁車送我們到飯店。」

而東帝汶（East Timor）則是被被送錯飯店，打亂了原本球隊的訓練時間。東帝汶足球教練福洛拉（Fabiano Flora）表示，「每一個的國家都應該得到尊重，那天發生的事情真的很不好。」

緬甸足球隊也在機場等了很久的時間才有接駁車。一名緬甸球員表示，搭乘的車子看起來好像一輛小型公車，甚至比緬甸鄉村當作卡車用的車子還要糟。泰國則報怨，飯店房間不夠，以致於三個人要擠兩人房，並且由於交通擁擠，球隊不得不被迫取消在比尼亞足球場的訓練。

菲律賓東南亞運動會組織委員會解釋，這些狀況是因為旅行計畫最後有改變和飯店下午的入住時間，「我們誠摯的向所有運動員和貴賓們道歉，因為混亂造成他們的不方便，我們將會進行改善。」

這是2005年來第一次由菲律賓主辦東南亞運動會，但前陣子因花費近100萬美元建造聖火台而受到抨擊，如今又因為後勤工作不完善招來更多的指責，運動會是否能如期舉辦成功備受關注。

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