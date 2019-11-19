桂冠出版社負責人賴阿勝驟逝　鄭麗君哀悼：啟蒙一代台灣人的知識心靈

▲桂冠出版社負責人賴阿勝平常喜好爬山。（圖／賴立文提供，下同）

生活中心／綜合報導

桂冠出版社負責人賴阿勝先生驟逝，享年70歲。文化部長鄭麗君聞訊深表哀思與敬意。文化部表示，賴阿勝一生致力出版文化事務，曾以「知識的燈塔」為口號，大量譯介涵括西方哲學思想史、當代思潮、史地藝術在內的文史哲叢書，亦出版相關本土研究書籍，出版書籍逾2千種，其中當代思潮系列、桂冠新知系列叢書所引介的眾多經典作品，多為大學教授指定的參考書籍，更是當年青年學子拓展思維的必讀之作，為台灣社會提供不可或缺的養分，啟蒙了一整代台灣人的知識心靈。



賴阿勝1950年出生於苗栗南庄。早年北上打拼，1974年5月創立桂冠圖書公司後，以文化啟蒙、豐富青年朋友知識心靈為己任，除大量譯介西方文史哲叢書、出版相關本土研究書籍逾2千種外，早期並曾與台灣大學心理學系、中國心理學會、中國時報、聯合報、時報周刊等單位，在全台各地舉辦各式演講活動，推廣心理學及社會科學相關領域知識。

2007年桂冠公司總部從台北遷回苗栗後，賴阿勝致力耕耘客庄文化，除捐書贈予在地圖書館，並出版多本客家文學、宗教文化書籍，展現對客家文化及地方的愛。2016年賴阿勝更與國立聯合大學客家學院合作，無償提供該校使用家族土地，用於教學研究推廣、在地多元文化推廣及產業發展，對於地方文化傳承與發展貢獻良多。文化部表示，賴阿勝一生致力於出版及經典作品的引介，對於台灣知識文化影響深遠。

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賴阿勝女兒賴立文接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，父親平常的照片多是與朋友爬山照的，但後來心臟不好，醫生叮嚀不要再爬山，所以改走步道。遺憾的是，賴阿勝15日上午獨自前往三灣鄉龍峎頂步道散步後即未返家，警消搜索3日後在步道與中港溪之間的山壁發現遺體。

賴立文說，「父親幫我取名立文，就是立志於文化出版。」賴立文表示，父親曾與聯合大學規劃在老家設立客家文化園區，算是他的遺願；而桂冠圖書在台灣文化有其象徵意義，身為家人，並不希望他致力一生的招牌熄滅，後續會嘗試找尋有同樣理想、理念者承接。賴阿勝的告別式將於11月26日在苗栗縣頭份市立殯儀館舉行，另也希望在台北舉辦追思會。

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