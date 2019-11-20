連續7年贊助交響樂團！三商美邦培育台灣年輕音樂家　獲「文馨獎」銀獎

▲三商美邦人壽副總經理高志強（右）代表接受國家文化藝術基金會董事長林曼麗頒贈獎盃。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

文化部為了表彰對台灣藝術文化的維護與發揚特殊貢獻，每兩年舉辦一次「文馨獎」頒獎典禮。今年第14屆「文馨獎」19日舉行，三商美邦人壽榮獲「常設獎—銀獎」肯定，顯示於藝術文化貢獻良多，典禮中，由三商美邦人壽副總經理高志強代表，接受國家文化藝術基金會董事長林曼麗頒贈獎盃。

三商美邦人壽表示，長期支持藝文，期望藉由多樣化的藝術與文化活動參與，提升休閒品質，豐富國人的精神生活。三商美邦已連續7年贊助長榮交響樂團，該樂團多年來舉辦音樂會，讓更多民眾可以欣賞到優質的交響樂演出，同時培育台灣年輕音樂家，提供音樂舞台，並延續音樂家演奏的生命。

為了回饋保戶長期的支持，三商美邦人壽每年在全台六地舉辦「保戶子女寫生比賽」，今年也有近1萬名小朋友報名參加。三商美邦人壽表示，希望回歸藝術最原始的精神，體驗自然之美，讓喜愛繪畫的小朋友們都能運用畫筆繪出最純真的感受，激發出孩子們的創造力，培育國內藝術創作人才。

三商美邦人壽表示，秉持「一句承諾，一生的朋友」的品牌精神，除了持續支持藝術文化外，也不間斷推動各項體育賽事、倡議兒童健康管理、參與社會公益，希望能持之以恆的回饋社會，並發揮企業影響力、持續投入資源，讓社會更加美好。