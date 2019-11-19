上揚唱片創立人張碧享壽82歲　鄭麗君：謝謝她讓世界聽到台灣

▲張碧（左）與丈夫林敏三（右）。（圖／文化部）

記者黃翊婷／綜合報導

82歲的上揚唱片創立人張碧昨日（18日）上午辭世，文化部長鄭麗君得知這個消息相當難過，但還是不忘代表文化部致意，感謝上揚唱片長期致力於錄製、推廣台灣優秀音樂家的作品，並讓全世界聽到台灣的聲音。

據了解，張碧在80年代帶領唱片界轉型，並開始為台灣作曲家錄製專輯，包含江文也在奧林匹克國際音樂比賽的得獎作品《臺灣舞曲》、馬水龍重要代表作《梆笛協奏曲》、《廖添丁管絃樂組曲》等等，甚至系統性整理400年來台灣歌謠的發展資料，把鄧雨賢、楊三郎、陳達儒、周添旺等人的經典民謠或創作歌曲，改編為交響詩篇，並出版以管弦樂團伴奏的台灣民謠專輯與樂譜，重新為本土音樂注入嶄新的生命力，也是學校機關團體文化教學的重要參考資料。

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▲上揚唱片囊括世界上許多一流獨立音樂大廠的代理。（圖／翻攝自Google地圖）

文化部解釋，上揚唱片是台灣第一家國際唱片公司，也是台灣藝術音樂出版的重要推手，早年主要代理DGG、PHILIPS、哥倫比亞等主流音樂，引進許多國際優質唱片，近年來更是製作一系列「台灣新勢力」專輯，挖掘優質音樂新秀，不僅提供音樂家發聲的機會與舞台，也夠過跨國唱片公司的合作方式，將台灣優秀的唱片作品行銷到海外，把台灣的聲音傳給全世界。

在2015年舉辦的第26屆傳藝金曲獎上，上揚唱片創辦人張碧和丈夫林敏三獲得「出版類特別獎」。如今張碧辭世，文化部長鄭麗君聽聞這個消息也很難過，並代表文化部表達哀悼與敬意，感謝她對台灣音樂的堅持與奉獻，才能讓世界聽到台灣的聲音。