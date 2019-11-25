　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

12/8再集結！香港區議會選舉泛民派大勝　民陣籲港府回應5大訴求

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 香港24日區議會選舉結果陸續出爐，泛民派現已確定搶下388席次。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

泛民主派在香港24日舉行的區議員選舉取得大勝，截至今(25)日上午11點，在民選總共452個席次中，非建置派已拿下388席、席次占比85%。民間人權陣線（民陣）隨即發表聲明，要求政府落實「反送中」運動5大訴求，回歸民意，立刻停止圍堵理工大學，並預定於12月8日「再集結」。

民陣在聲明中提到，香港人用神聖一票，創下空前的區議會選舉成果，「在這半年多的時間中，眾多支持極權、支持以警暴鎮壓人民、支持林鄭月娥政府的建制黨派人士，被香港人用選票狠狠地懲治，踢出區議會」。


▲ 民陣在聲明中要求政府落實5大訴求。（圖／翻攝自民間人權陣線 Civil Human Rights Front粉絲專頁）

聲明表示，「林鄭月娥政府在多個月以來，假傳民意聖旨，連番騎劫民意，抹黑社會運動的前線抗爭者為暴徒，拒絕回應民意，今日的變相公投的投票結果非常清晰，市民不接受政府一直不回應民眾的5大訴求！不容忍警隊一直以來以暴製亂！不忘記建制政黨在傍為極權吶喊助威的嘴臉！」

聲明也強調，「民陣在此再次鄭重向林鄭月娥政府表明，民意已經非常清晰，立即停止圍堵理工大學，釋放所有被捕人士，回應5大訴求，缺一不可，停止指令警隊以暴製亂，重組警隊！」

▲ 香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

「香港人的抗爭仍未結束，區選小勝一仗，勿忘仍處身人道危機的手足，也要銘記運動不止於選舉！」聲明最後補充，民陣將於12月8日舉辦大型集會「再集結」，並呼籲全港市民出席。

先前在反送中抗爭中遭鐵錘砸傷頭部的民陣召集人岑子杰，本次選舉以3283 票比 2443 票擊敗角逐連任的建制派、公民力量黃宇翰，當選沙田瀝源選區議員。他強調，這次勝選並不是個人的勝利，而是香港人的勝利，展現出民眾對於年輕人的支持。

據了解，民陣自6月以來，多次發起「反送中」遊行，同時提出5大訴求，包括撤回修訂逃犯條例草案、成立獨立委員會調查警方有否濫權、特赦被捕示威者、收回對示威的「暴動」定性，以及進行「雙普選」。

「Jimmy 呼籲警方馬上解封理大及停止檢控手足」 今天的結果是瀝源選民對手足的支持，政府應馬上落實五大訴求回應市民聲音。

岑子杰 Jimmy Sham 發佈於 2019年11月24日 星期日

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
涉王立強案　中國創新總裁離台遭調查局攔下
小7發票中獎名單出爐！買御飯糰中千萬　10元奶茶變富翁
崔始源讚港青年…遭轟：退出SJ！後援會宣布脫粉關站
離譜建商「水泥灌滿隔壁別人家」　網：整間房廢了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

聲援理大學生！民主派區選代表「發聯合聲明」：港警撤離校園＋政府回應5大訴求

香港泛民派大勝／新華社96字詮釋　陸外交部耿爽重申「止暴制亂」

反送中已有5800人被捕「4成為學生」　鄧炳強：再加強前線裝備

香港建制派慘敗！　港媒：北京對戰果吃驚「林鄭可能下台」

耿爽指「王立強間諜案」令人瞠目結舌　陸外交部評：拙劣的鬧劇

長年菸酒還熬夜　28歲男罹「原發性巨塊型肝癌」切下6公斤病肝

香港區選結果全出爐！泛民豪取385席壓倒性大勝　建制僅得59席

「光頭劉Sir」籲中央停援香港：讓他們看看沒祖國幫助是如何

香港泛民派大勝　新華社：止暴制亂、恢復秩序是最緊迫任務

12/8再集結！香港區議會選舉泛民派大勝　民陣籲港府回應5大訴求

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

聲援理大學生！民主派區選代表「發聯合聲明」：港警撤離校園＋政府回應5大訴求

香港泛民派大勝／新華社96字詮釋　陸外交部耿爽重申「止暴制亂」

反送中已有5800人被捕「4成為學生」　鄧炳強：再加強前線裝備

香港建制派慘敗！　港媒：北京對戰果吃驚「林鄭可能下台」

耿爽指「王立強間諜案」令人瞠目結舌　陸外交部評：拙劣的鬧劇

長年菸酒還熬夜　28歲男罹「原發性巨塊型肝癌」切下6公斤病肝

香港區選結果全出爐！泛民豪取385席壓倒性大勝　建制僅得59席

「光頭劉Sir」籲中央停援香港：讓他們看看沒祖國幫助是如何

香港泛民派大勝　新華社：止暴制亂、恢復秩序是最緊迫任務

12/8再集結！香港區議會選舉泛民派大勝　民陣籲港府回應5大訴求

全球僅剩2400隻　首隻體外受精波多黎各鳳頭蟾蜍成功孵化

阿里巴巴香港IPO籌資3406億元！另將超額配售逾5百億元　明天在港股二次上市

瑞典小島「免費住7天」！游泳、沙灘曬太陽超療癒　2020開放報名

NBA Store Taiwan 黑色星期五　黑五超殺開跑

聲援理大學生！民主派區選代表「發聯合聲明」：港警撤離校園＋政府回應5大訴求

張鈞甯給女生的3個戀愛、人生小建議「失戀是他不夠好，恭喜你！」

華友聯辦法說　推案聚焦自住產品

國產車恐變國慘車！汽車零組件降稅打假球30萬員工擬上街頭

大叔扮「三星總經理」把妹過夜　帶走鑽戒項鍊買早餐...她等到下午崩潰了

理財周刊／台幣持續升值　台股續攻有望？

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

香港區選　泛民派順利獲過半席位

休旅酒駕衝超市　父親推開愛女被撞飛

6男闖屋掀被！綠帽男才知女友嫁人了

極限挑戰「失手摔死」…媽怒告直播平台奪兒命

即／建制派何君堯連任失敗　盧俊宇當選

泛民派奪387席！「反送中領袖」幾乎全上

投票率必破7成！逾280萬港民票選452議員

泛民壓倒性獲勝！或全取117個特首選委議席

香港國師陳雲：示威者被錯誤引導

大陸2.4萬公務員缺額被考生搶爆！

香港政治大變天！建制派一夜成少數派

媽罹癌＋女兒車禍　她痛哭「擲硬幣」決定救誰

扒光懷孕小三！正宮對肚子「死命踩」

女兒遭體罰…爸秒衝教室狠踹老師＋甩巴掌

更多熱門

相關新聞

蔡英文談香港泛民主派大勝：希望選舉結果能被尊重

蔡英文談香港泛民主派大勝：希望選舉結果能被尊重

針對本屆香港區議會選舉結果，總統蔡英文25日表示，樂見香港人民願意走出來表達意見、參與民主的過程，希望結果能被尊重，希望香港繼續加油，持續往民主的道路上前進。

香港投票率創新高　陸委會籲：傾聽人民聲音

香港投票率創新高　陸委會籲：傾聽人民聲音

香港「不提戒嚴的戒嚴」會有效果 ？

香港「不提戒嚴的戒嚴」會有效果 ？

民主黨主席：港府須回應五大訴求

民主黨主席：港府須回應五大訴求

王毅回應香港區議會選舉結果

王毅回應香港區議會選舉結果

關鍵字：

民間人權陣線民陣區議員選舉泛民主派岑子杰香港

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

香港區選　泛民派順利獲過半席位

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

具荷拉家「監視錄影器」畫面曝光！紙條寫滿悲觀文字

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面