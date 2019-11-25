12/8再集結！香港區議會選舉泛民派大勝　民陣籲港府回應5大訴求

▲ 香港24日區議會選舉結果陸續出爐，泛民派現已確定搶下388席次。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

泛民主派在香港24日舉行的區議員選舉取得大勝，截至今(25)日上午11點，在民選總共452個席次中，非建置派已拿下388席、席次占比85%。民間人權陣線（民陣）隨即發表聲明，要求政府落實「反送中」運動5大訴求，回歸民意，立刻停止圍堵理工大學，並預定於12月8日「再集結」。

民陣在聲明中提到，香港人用神聖一票，創下空前的區議會選舉成果，「在這半年多的時間中，眾多支持極權、支持以警暴鎮壓人民、支持林鄭月娥政府的建制黨派人士，被香港人用選票狠狠地懲治，踢出區議會」。





▲ 民陣在聲明中要求政府落實5大訴求。（圖／翻攝自民間人權陣線 Civil Human Rights Front粉絲專頁）

聲明表示，「林鄭月娥政府在多個月以來，假傳民意聖旨，連番騎劫民意，抹黑社會運動的前線抗爭者為暴徒，拒絕回應民意，今日的變相公投的投票結果非常清晰，市民不接受政府一直不回應民眾的5大訴求！不容忍警隊一直以來以暴製亂！不忘記建制政黨在傍為極權吶喊助威的嘴臉！」

聲明也強調，「民陣在此再次鄭重向林鄭月娥政府表明，民意已經非常清晰，立即停止圍堵理工大學，釋放所有被捕人士，回應5大訴求，缺一不可，停止指令警隊以暴製亂，重組警隊！」

▲ 香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

「香港人的抗爭仍未結束，區選小勝一仗，勿忘仍處身人道危機的手足，也要銘記運動不止於選舉！」聲明最後補充，民陣將於12月8日舉辦大型集會「再集結」，並呼籲全港市民出席。

先前在反送中抗爭中遭鐵錘砸傷頭部的民陣召集人岑子杰，本次選舉以3283 票比 2443 票擊敗角逐連任的建制派、公民力量黃宇翰，當選沙田瀝源選區議員。他強調，這次勝選並不是個人的勝利，而是香港人的勝利，展現出民眾對於年輕人的支持。

據了解，民陣自6月以來，多次發起「反送中」遊行，同時提出5大訴求，包括撤回修訂逃犯條例草案、成立獨立委員會調查警方有否濫權、特赦被捕示威者、收回對示威的「暴動」定性，以及進行「雙普選」。

「Jimmy 呼籲警方馬上解封理大及停止檢控手足」 今天的結果是瀝源選民對手足的支持，政府應馬上落實五大訴求回應市民聲音。 由岑子杰 Jimmy Sham 發佈於 2019年11月24日 星期日

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