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培育空軍專業修護人才　博士士官長黃督周發揮所長

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博士士官長黃督周發揮所長　培育空軍專業修護人才

軍聞社／記者莊家宏報導

國防部近年來積極培養官兵專業技能，鼓勵官兵透過多元學習進修管道，強化本職學能，習得一技之長，取得學位與專業證照，同時也能擴大官兵與社會的接觸，激發新的觀念，有助提升訓練成效，並增進時代青年加入國軍的意願。

任職於空軍航空技術學院士官督導長的黃督周士官長，從義務役士兵晉升至一等士官長，在國軍鼓勵官兵公餘進修政策下，先後取得學士、碩士及博士學位，並考取甲種電匠與升降機裝修、室內配線、飛機修護等乙級技術士，以及獲得國內發明專利、發表多篇電機論文等，不懈怠的求知和求學精神，堪為國軍官兵學習榜樣。

黃督周民國84年從崑山工專畢業後，抽籤分發至在空軍439聯隊（現為空軍第六聯隊）服役，兩年役期屆滿退伍前，在各級長官的肯定和支持下，他決定簽署自願留營，轉服預備士官，軍旅生涯經過各項職務歷練，

民國88年黃督周從競爭激烈的少數名額中錄取義守大學二技部電機系，連續攻讀5年，順利自該校電機研究所畢業，94年再就讀同一所博士班，從此在工作、課業、研究和家庭兼顧與努力下，以7年半時間取得博士學位；103年調任空軍航院士督長一職，並以自動控制工程、人工智慧類神經網路模擬、數值分析的學術專長領域，受聘在校擔任教職。

黃督周利用公餘進修攻讀博士學位，主動積極求學精神，受到長官肯定，希望借重他的長才，調任空軍航空技術學院士官督導長，並遴聘擔任教職，共同培育空軍修護的主力人才。

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