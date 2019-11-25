鐵道政策爭議！700人響應學者連署要求「公開審議」　交通部回應了

▲台鐵。（圖／記者賴文萱攝）

記者洪巧藍／台北報導

交通部軌道建設政策推動遭爆程序爭議，審查委員、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄辭職表達不滿，交通部長林佳龍表示「國家重大建設不應由少數人否決」引發交通學界反彈。張勝雄昨（24）日發起連署，要求建立公開且制度化審議機制，據瞭解目前已經獲得700多份連署書。交通部次長黃玉霖則表示，最近通過的案子，絕大部分都是以共識決通過，他也出身學界，以學者身份呼籲外界了解審查會程序後再討論，不要因誤傳資訊就全盤接受。

張勝雄日前辭去交通部審查委員一職，24日更與一群交通專家發出共同連署書聲明，籲請尊重專業建立重大交通建設的公開審議機制。

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連署書指出，近日因軌道建設審查會委員的請辭與交通部後續的強硬回應，引起專業界與交通部間的激烈對話。誠摯呼籲決策者可以平心靜氣再聽聽眾多專業界的心聲與建議，呼籲政府應尊重專業，立即立法規範建立合理公開的政治決策與審議制度，包括：1. 建立公開且制度化的審議機制、2. 公開所有重大交通建設的報告與審議過程資訊、3. 重新檢討台鐵「捷運化」、「立體化」政策。

▲交通部政次黃玉霖。（圖／記者洪巧藍攝）

交通部次長黃玉霖在立法院交通委員會受訪表示，歷次審議過程當中，張勝雄曾經動議表決，交通部予以尊重，張也提出很多建設性建言，有共識的部份已全數納入會議結論，並沒有所謂「不尊重委員」的情況。

黃玉霖指出，最近通過的案子，絕大部分都是以共識決通過，所有決議內容都經過在場所有委員逐字確認過，顯見交通部尊重整個開會與行政程序。

黃玉霖說，外界部份學者本身沒有參與開會，不瞭解開會過程與決議內容，就說交通部違反程序。黃玉霖本身也來自學界，他以學者身份呼籲，這件事情一定要深入瞭解各自會議，瞭解交通部謹守行政程序的情況，再來下結論。不要因為有些沒有參與審議，也非審議會委員、不是審議會專家學者，因為誤解、誤傳一些資訊，就全盤接受。黃玉霖強調，歷次開會行政、開會程序，都經得起考驗。