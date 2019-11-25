王立強《60分鐘》專訪曝光　沈伯洋提「9疑點」：他比較像中間人

▲ 王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）

實習記者羅明輝／綜合報導

自稱大陸間諜的男子王立強（Wang Liqiang）日前向澳洲政府投誠，爆料北京當局策劃干擾台灣選舉，引起外界一片嘩然。對此，台灣資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋24日在看完澳媒公布的「王立強完整受訪影片」後，隨即分析、整理出9大疑點，他提到，若這個案件是真的，那麼王立強在整個對台滲透工作中，看起來只是中間人，大概就像是某情報人員的「執行秘書」。

沈伯洋在臉書指出，目前最重要的疑點，就是王立強的韓國護照拼音問題。再來，澳洲媒體所公布的影片，本身資訊量也依然不夠。先姑且不論間諜到底是真是假，大陸利用企業來發動任何攻擊、大量水軍引導網路風向，以影響台灣選舉早就不是新聞，這兩年就已經被許多國際智庫研究過。

沈伯洋表示，王立強自稱隸屬於中國人民解放軍總參謀部，整個訪談中卻沒有提到PLA戰略支援部，也沒有透露自己是如何配合指揮、網軍是如何生產內容的，這些可說是驗證事實的關鍵。

沈伯洋認為，在這樣的情況下，如果王立強說的是真的，那麼他所扮演的角色似乎是「中間人」，就像是某情報人員的「執行秘書」一樣，僅得知有哪些公司被外包進行攻擊，關於詳細的內容、總數，應該都不清楚。另外，他在言論中所使用的「總參」一詞，屬於舊式稱呼，這可能跟也跟他加入的時間點有關。

王立強曾提到，外界普遍以為，中方不可能將對港、對台、對澳洲的業務集中在「一個人身上」。對此，沈伯洋回應，「其實中國的一個部門真的會負責很多事項，因為單點對口，中國單位只要找到機會就會去做，並且向官方拿預算。」

另外，王立強受訪時談到的滲透「宮廟」並非舊「總參」所負責的業務，可能與中方負責付錢的窗口有關，顯然並不是王立強的主要業務。沈伯洋由此推斷，對香港滲透，其實才是王立強的主要工作，「對台灣他只是個中間者，對澳洲，他也只是提供人名而已，並未真的滲透。」

沈伯洋補充，王立強之所以與台灣扯上關係，可能是因為負責的業務中，有好幾個「金流的節點」是策反對象，再加上他所提的對台網軍，也只是很小的側寫，並不容易被驗證。

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