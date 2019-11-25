羅馬尼亞貨輪翻覆　1萬4600隻「落海羊」只救起32隻

▲西班牙馬德里市一年一度的「綿羊路過日」，羊農領著羊群穿過街道。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

一艘從羅馬尼亞東南方米迪亞港（Midia）出航的貨輪24日意外翻覆，上面載有1萬4600隻綿羊。救難發言人安娜·瑪麗亞·斯託卡（Ana-Maria Stoica）表示，貨輪上20名敘利亞籍和1名黎巴嫩籍船員全數獲救，至於綿羊的部分救起了32隻，在軍方、警察和潛水員的協助下，救援行動持續進行中，正試圖將翻覆的貨輪拉起來並移往港口。

羅馬尼亞動物權利組織Acebop的主席瑪麗·帕納（Mary Pana）表示，如果在長途的運輸中無法保證動物的安全，就應該徹底禁止這些行為，「我們機構對於這起意外感到非常驚訝。」

這艘欣德女王號（Queen Hind）預計從羅馬尼亞東南方的米迪亞港出航，目的地是沙烏地阿拉伯，在途中因為意外在黑海翻覆，導致貨輪上1萬4600隻棉羊落水，多數綿羊都已經溺斃，目前為止只被救起32隻，而船員則全數獲救，其中1人出現失溫現象被送往醫院治療。

▲欣德女王號在25日的即時位置圖。（圖／翻攝自船舶追蹤網站Marinetraffic）

國際動物組織的Gabriel Paun表示，欣德女王號去年12月已經出現過發動機的問題，而這次的貨運量明顯超載了。

負責衛生和食安事務的歐盟專員安德柳凱提斯（Vytenis Andriukaitis）表示，曾以動物福利為由對羅馬尼亞要求，停止運送7萬隻綿羊到波斯灣地區，而這次再發生這事件，已要求歐盟委員會對羅馬尼亞的行為進行調查。

羅馬尼亞於2007年加入歐盟，是最貧窮的會員國之一，但卻是僅次於英國和西班牙的第3大綿羊畜牧國及中東市場最大的綿羊出口國。