南方澳斷橋擴大懲處名單　黃玉霖：上週五已送交通部

▲南方澳跨港大橋崩塌，漁船一度無法出港作業，補助申請11／29日截止。（圖／記者游芳男攝）

記者洪巧藍／台北報導

南方澳斷橋事故至今已逾1個月，但先前港務公司的檢討報告只針對這次事故進行懲處，沒有溯及到先前，遭港務公司代理董事長、交通部政次黃玉霖退件要求重新檢討。黃玉霖今（25）日受訪表示，新的懲處案已於上週五送出，在簽報交通部過程中，至於懲處層級尊重部最後決定。

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▲港務公司代理董事長、交通部政次黃玉霖。（圖／記者洪巧藍攝）

立法院交通委員會25日預算審查，黃玉霖會前受訪表示，新的懲處建議亦由交通部航政司、人事處以及港務公司共同檢討提出，包含第一線負責主管、二線直接、間接督導主管都在建議之中，也就是說，包含總經理在內等層級都不排除，不過會尊重交通部核定結果，之後才會對外進行說明。

黃玉霖日前指出，上次報過來的懲處名單，沒有處理到過去基隆港務局接管的時期，以及宜蘭縣政府點交接管時的相關作為，港務公司歷任董事長都在檢討範圍內。另由於追溯時間長達21年，若是已經退休離職的人員也會照人事相關規定來懲處。

宜蘭縣南方澳跨港大橋完工21年僅由宜蘭縣政府委託健行科大進行2次檢測，均未檢測出任何異狀，而主管單位航港局和港務公司被發現，從過去以來都沒主動對南方澳大橋進行檢測。港務公司自2012年成立，首任董事長為蕭丁訓，歷任董事長接續為張志清、吳盟分、吳宏謀、王國材（代理）、吳宗榮，現任董事長為黃玉霖（代理）。