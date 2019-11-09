承億文旅住宿下殺24折　讓環島旅行變簡單

▲▼文創旅店承藝文旅集團配合秋冬補助推環島行，標準雙人房下殺最低24折每晚$1,099起。（圖／承億文旅提供）

記者翁伊森／嘉義報導

ITF台北國際旅展8日於台北登場，承億文旅集團搭配政府秋冬補助專案，推出住房優惠價，年底前只要從官網或電話訂房，標準雙人房下殺最低24折每晚$1,099起，更整合集團資源推出超殺優惠35折「環島台灣住宿券」，帶旅人踏遍淡水、台中、嘉義、花蓮、墾丁體驗台灣獨特之美，藉由承億文旅各地分館讓旅人在台灣每個角落留下旅行記憶，更多優惠活動新訊，可至承億文旅官網查詢， https://www.hotelday.com.tw/news_content.aspx?id=241。

因應「掌上經濟」時代來臨，全文創設計旅店品牌龍頭「承億文旅集團」為回饋長期支持該旅店旅人，推出線上超值住房優惠搶攻國旅市場，推出一年僅販售一次的六館聯合住宿券、環島套票，更加碼政府秋冬遊補助，即日起只要在11/12前訂房完成，即享旅展雙人房特惠價$2099再利用秋冬補助減免$1000，即$1,099入住承億文旅集團雙人房。

▲▼文創旅店承藝文旅集團環島卷，有機會入住「全台最美飯店冠軍」桃城茶樣子。（圖／承億文旅提供）

今年獲選「全台最美飯店冠軍」的承億文旅桃城茶樣子，更推出「環島台灣住宿券」，每套共五張住宿券，原價26,800元，旅下殺35折優惠價只要9,499元，平均每晚只要1,899元，可入住承億旗下5個館別，包含淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子及花蓮山知道，凡購買環島券即可以$2699加購去年暑假正式插旗屏東的「墾丁雅客小半島」。

承億集團董事長戴俊郎表示，旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個體驗的平台與介質，承億文旅致力於在地文化的內容開發，給予旅人在地風物的旅行體驗，盼能在台灣各地落地生根、開枝散葉，邀請旅人們一同到承億文旅共度獨一無二的住宿體驗！因此，線上旅展期間內(11/1~11/15)，購買環島住宿券再加碼贈送房型升等券5張。

除此之外，承億文旅為回饋入住單一館別的旅人，推出第三重優惠，供商務出差或出遊玩樂的旅人多重選擇，自11月1日祭出超值優惠「六館聯合住宿券」，雙人平日2099元起、四人3599元起，購買5張住宿券即加碼再贈1張住宿券!凡購買任一商品即可用超值優惠價加購餐券，包括嘉義頂級法式餐廳「隨處樂料理廚房」、老饕最愛港式餐廳「微風岸港式飲茶餐廳」雙人套餐券600元起。

有別於一般連鎖飯店大同小異的設計風格，承億文旅強調捕捉各城市的人文寫景並打造出獨一無二的感性樣貌。嘉義商旅訴說關於傍著阿里山腳下這美麗小城的風物故事、淡水吹風探索關於西班牙殖民時期馬偕博士的時光紀旅、台中鳥日子則在引領旅人尋索專屬於台中市瀟灑的生活氣味、花蓮山知道以山、海及原住民文化為肌理，描摹台灣後山的人物寫景。、嘉義桃城茶樣子今年剛獲選「全台最美飯店冠軍」，為全亞洲首座以茶為主題的文創設計旅店，訴說茶的44件事，其茶香風味四溢的茶罐大廳及俯瞰全嘉義市夜景的N23.5 Lounge風景更時常攻上各大平面媒體，曾獲選全台十大無邊際泳池酒店、屏東「墾丁雅客小半島」，位處墾丁大街入口第一家的絕對位置，旅店交叉著熱帶植物與恆春半島風物特色飄逸在海風中，拋卻塵世俗慮的國境之南旅程。