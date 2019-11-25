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昔買股慘賠、害老婆賣嫁妝！數學系碩士默默存300張「金融股」年領40萬：只存第一金

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圖文／鏡週刊

股齡20年的人氣部落客孫悟天，做價差交易一路跌跌撞撞，金融海嘯慘賠200萬元，一度放棄投資，直到4年前領悟存股之道，靠著自創的買賣SOP，已存到300多張金融股，平均年賺13％，每年穩領40多萬元股息，正朝著1千張存股目標邁進。

「 船的甲板大、空間大，坐在上面舒適平穩，就算偶有風浪，船隻依然穩定！」從未在媒體露臉的存股達人孫悟天，站在台中港凝望將靠岸的船，神情篤定從容。股海探索20年，歷經大風大浪，孫悟天最終情歸存股學派，他說，就是因為這股舒適平穩感。

　

請繼續往下閱讀...

只存金融股　鍾愛第一金

攤開他過去4年的投資成績單，只靠存股一招，就從賠200萬元到累積700萬元資產，平均年化報酬率逾13％。「年賺13％看起來不迷人，但目前每年可領四十多萬元的現金。」手上已有三百多張股票的孫悟天，打算存到1000張，「如果每年可領100萬元股利，我就可以好好享受人生。」

特別的是，孫悟天只存金融股，目前持有四檔，都是官股行庫。「存到300張之前，我只買第一金。」1600多檔台股，他獨挑金融股的理由是「股本大、業務範圍廣，包含銀行、壽險、證券、票券等，加上特許行業，又有政府監督，甚至有國家級的主權基金幫你看管。」

孫悟天只存金融股，目前持有4檔，都是官股行庫。

「而且金融股股價低，離地板近一點，摔下來比較不會痛。」孫悟天娓娓道來，「更重要是，所有上市櫃公司只有金融股每月公布EPS（每股純益），資訊透明，苗頭不對要跑也快一些。」

孫悟天最近剛出新書就8刷、破萬本，發掘他的幸福文化主編林麗文說，她被書中一句話打動：「你都敢把錢放在銀行了，為何不敢買銀行股？」現在就連她自己也開始存股。

　

存股三心法　確保不翻船

談到存股，孫悟天認為在股海航行，確保不翻船是關鍵。「股市中，股本大小就像大船和小船的差別。」為安全起見，他的存股心法一是，挑選安穩的大船，避開小型股，條件是公司股本大於300億元。「股本越大，代表籌碼越多，在股海中被主力狙擊機率越小。」孫悟天以第一金為例，股本達1200億元，主力不易拉抬。

孫悟天的存股心法二是，船的容量必需大，也就是成交量要夠大，至少200張以上。「也許有一天你會存一檔股票達一、二百張，如果平日成交量都只有10張、50張，當利空出現時，想要一筆賣出不容易，不計價賣出可能又會把股價打到跌停板。」這麼一來，好不容易累積多年的獲利，有可能在一次的利空出場時通通回吐，得不償失。

第一金股本大，又是官股、有政府監督，是很多存股族中意的標的。

至於存股心法三是，船上有老船長，讓專業的來掌舵，如此一來，可以安心當股東。「公司體質健全，連續5年EPS大於一元，每年配發股利股息、近5年股利大於0.5元。」孫悟天道出挑選存股標的的基本條件。

「只要這艘大船耐得住風浪，就算一個浪頭打來，也不需棄船。」看準公司基本面，孫悟天買金融股抱得泰然自得，「只要綁好救生艇，也就是持續降低成本，遇到冰山時，絕對來得及逃生。」

　

自創倍數法　依紀律進出

孫悟天是數學系碩士，他利用excel表格寫了一個存股買賣SOP倍數表，利用除權息公式，抓出合理的買賣區間，並在相對低點加碼，逐步降低成本。「存股可以很簡單，我沒有看ROE、K線、美股走勢，只是重複SOP操作。」

這套存股買賣SOP鐵律是：「越靠近淨值，越要買進。」孫悟天解釋，股票淨值就是一間公司解散時，每位股東可拿回的金額，「以第一金為例，目前淨值17.36元，若它今天清算，原則上每位股東每股可拿回17.36元。」因此只要買在淨值以下，就可以確保不敗。

數學碩士孫悟天透過存股買賣SOP倍數表，愈靠近淨值愈加碼，逐步降低成本。

「但業績好的公司通常股價都會在淨值以上。」因此，孫悟天設定SOP倍數表，先抓出近5年平均現金股利和股票股利，接著套用除權息公式估算以目前股價買進幾年可降成本至淨值。他建議，金融及傳產股的價格區間為3至6倍，電子股為4至10倍，景氣循環股為4至8倍。「倍數以個人的耐受度為主。」

他以第一金為例：「目前的淨值17.36元，3倍是指若21.9元買進，約3年可以降成本至淨值，6倍則是指若在25.17元買進，需超過6年才能降成本到淨值。高倍數賣出，低倍數買進，有紀律地執行即可。」

　

玩價差慘賠　賣金飾解困

如今安心存股的孫悟天，其實在22年投資生涯的前期都在玩價差，十多年從未參加過除權息，「當時認為除權息不過就是左手換右手，且除權息當天價格還會掉落，傻子才會參與。」

「那時熱衷投顧老師的推薦，曾融資買進100張台聚，還拉哥哥也買100張。」孫悟天回憶說，當天晚報果然有利多消息，他和哥哥很興奮，「只要明天開盤漲停，我們就現賺10萬元。」沒想到，隔天竟跌停鎖死。2008年金融海嘯更是讓他一舉滅頂，當台股跌到4000點，鴻海董事長郭台銘說，景氣還會壞3倍，原本還想續抱、回補融資追繳的他，忍痛出清。

數學碩士孫悟天透過存股買賣SOP倍數表，愈靠近淨值愈加碼，逐步降低成本。

「結果我賣在最低點，慘賠二百多萬元。」當時他的體悟是，「股票是一個人吃人的市場。」從此整整5年不再碰股票。更慘的是，他和太太都是普通上班族，要養育二個小孩，不僅賠光資產，經濟也陷入困境。「後來是老婆把嫁妝金飾全部拿去賣掉，才熬過來的。」

「他連我們交往時去台東買的戒指都不留給我做紀念。」孫太太細說從頭，既好笑又有點難過：「小孩的教育費和生活費要付，也不可能回娘家借錢。」

2014年，孫悟天接觸到存股，「一開始，我覺得存股是騙人的。」他還跑去存股社團踢館，沒想到越研究越發現存股穩當，於是選擇以存股重新出發。

「存股不能快速致富，沒想過當專職投資人。」對孫悟天來說，存股賺到最多的不是金錢，而是安心和時間，讓他不須盯盤，平日有空就上健身房運動，和孩子一起玩線上遊戲。邊存股邊存錢的他，手邊已備好第二筆資金，股災來臨時就伺機加碼，「我等很久了！」

　

孫悟天輕鬆存金融股（以第一金為例）

選股條件

  • 連續5年EPS大於1元
  • 每年配發股利股息、近5年股利大於0.5元
　

存股買賣SOP

  • 抓出近5年平均現金股利和股票股利

2015年檢視第一金近5年的平均現金股利0.43元、股票股利0.56元。

  • 用除權息公式估算多少股價買進，能夠於3年時間降成本至淨值

公式＝（原始成本－平均現金股利）／（1＋平均股票股利／10）

當時第一金的淨值為17.1元，計算出若以股價約21元買進，那麼持有時間3年（3倍）的成本會降至淨值以下。

  1. 第1年→成本降為19.48元
  2. 第2年→成本降為18.04元
  3. 第3年→成本降為16.68元
    • 計畫時間倍數低於3倍時買進，高於6倍時賣出
    • 賣出區：時間倍數為6倍，分批賣出或轉換持股
    • 觀察區：時間倍數為3倍，持股續抱
    • 買進區：淨值的價位，愈靠近淨值愈要買

    操作

    • 2015年1月19日以18.25元買進60張第一金，到2015年底持股127張，成本約在18.67元。當年8月除權息，拿到8.8萬元現金，是人生中第一筆股息。
    • 2015下半年開始發生TRF金融股災，第一金跌到14.15元、低於淨值，雖然當時帳面虧損約57萬元，但仍持續加碼，2016年底持股增加到226張，當年領到21萬元股息和10張配股。
    • 2017年8月持有第一金240張，領約29萬元現金和4張股票。2018年遇到慶富案，增加持股到305張，參與第4次除權息，領到約27萬元現金和3張股票。成本也從一開始買進的18.9元下降到13.91元，目前續抱，等待時機加碼。
    孫悟天投資小檔案
    • 出生：1980年（39歲）
    • 現職：上班族　
    • 學歷：數學系碩士
    • 投資心法：存金融股為主，並利用SOP倍數表估算成本接近淨值的時間，買在相對安全區，賣在相對高價區。


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