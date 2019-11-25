台茂海洋耶誕派對免費入場！　1天10場泡泡燈光秀還有超美「珊瑚耶誕樹」

圖、文／WOW愛玩客

歡樂的耶誕節又要來了！大家是不是已經在搜尋要去哪裡拍美照了呢？小編今年要推薦一個海洋風的耶誕party！有隨著燈光變色的珊瑚耶誕樹、可愛的海馬馬車、美人魚珍珠貝殼，一天還有10場泡泡、燈光秀，七彩動態的聲光效果給你身在繽紛海洋的臨場感，體驗不一樣的耶誕節！大家跟著小編一起到台茂購物中心尋找海洋派對吧！

從台茂大門口走進去，馬上就可以看到地上有海龜的圖案，小小的生命破蛋而出，慢慢爬向大海，離開陸地後，是更寬廣又充滿無限可能的世界！隨著小海龜的腳步向前，可以發現一艘載滿禮物的小船，旁邊有許多悠游的可愛烏賊和龍蝦，仔細看海面下也有大量的魚群影子，好像相當地熱鬧，讓人迫不及待想要去看看！

請繼續往下閱讀...

前方1樓的2座梯廳與電梯也有「水中芭蕾白鯨區」和「望遠燈塔海豚區」，3D視覺設計站在中間拍照相當有氣氛，彷彿電梯將前往廣大的海洋，欣賞美麗的自然風景。





前進到在1樓的中間，就可以俯視B2繽紛的海底世界！2層樓高的雪白「珊瑚耶誕樹」隨著燈光的變幻，呈現不同漸層的色彩，上面還有好幾圈發光魚群圍繞，巧妙地點綴了派對的主角！

耶誕樹的周圍有四區不同主題的可愛造景，「美人魚的珍珠貝殼」可以讓大家坐上去拍照，上面還有一顆大大的珍珠，想像自己是生活在海裡的美人魚，成為派對中的閃亮之星。

「耶誕鯊魚的藏寶箱」有兩隻帶著紅色耶誕帽的可愛鯊魚，手牽手微笑歡迎你，旁邊還有大大的寶箱，好像要送大家禮物一樣，後面還有不同層次的珊瑚礁，背板的魚也會隨著燈光變色，呈現真實的海底面貌，體驗穿梭其中的感覺。

耶誕樹另一邊也有「耶誕海龜與小丑魚」，鮮明的綠色和橘色，在藍色系的景色中相當突出，寶藏多到滿出來的寶箱讓整個派對充滿閃亮的氛圍！

說到耶誕節一定會想到拉雪橇的馴鹿，不過海洋風的當然會有些不同，「海神的夢幻海馬車」車體變成了大大的海螺，而負責拉的動物也變成了兩隻粉色系的可愛海馬，脖子上也有耶誕節的項圈，彷彿可以坐在上面，輕鬆遊覽整個海洋！

在派對的現場，每個整點都會有一場燈光秀和泡泡秀，隨著歡樂的耶誕音樂，象徵海底的泡泡會從珊瑚群中飄出來，燈光還會照出水的波紋，宛如在海底看著陽光灑落的美景，還有整排的水母燈，讓整個場地宛如真實的海底世界，而且泡泡會持續10分鐘，大家可以盡情地玩樂，而且泡泡有通過歐盟安全檢驗，碰到也不用擔心！

除了地面的立體造景，和地板上的海底圖案外，台茂也巧妙利用挑高中庭的建築特色，從7樓高懸吊超過30公尺的大型雪花吊飾，各樓層間也有發光的貝殼、海星、鯨魚等海洋動物、耶誕樹圖案，讓每個角落都能感受到耶誕歡樂的氣氛，繽紛又閃亮！覺得每年耶誕節的照片都大同小異嗎？今年來桃園台茂參加海洋派對，感受七彩炫麗的耶誕節吧！

【台茂購物中心 尋找海洋耶誕派對】

活動時間：2019年11月15日至2020年1月1日

活動地點：桃園市蘆竹區南崁路一段112號

活動費用：免費參觀