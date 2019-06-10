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吳鳳科大天珩機械產學結合　智慧導航無人搬運車問世

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▲▼ 吳鳳科大天衍機械產學合作，四年磨合下成功開發出智慧導航無人搬運車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

吳鳳科大天衍機械產學合作，四年磨合下成功開發出智慧導航無人搬運車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大電機系辦理勞動部所推動「雙軌訓練旗艦計畫」，結合天珩機械「自己要用的人才自己培養」的企業理念，6經過4年磨合所共同研發的「假撚機自動落紗用自動導向車」，10日上午舉辦成果發表，分享雙軌計劃的豐碩成果。

▲▼ 吳鳳科大天衍機械產學合作，四年磨合下成功開發出智慧導航無人搬運車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
「雙軌訓練旗艦計畫」四年內23名訓練生中有14名順利完成訓練，從原本需要師傅手把手教導的高中生，不僅通過公司專業認證考試，更成長為有能力與師傅們共同完成專案的優秀人才。從系統規劃、設計開模、組裝配線、設計程式到試車完成，總算完成「假撚機自動落紗用自動導向車」。

▲▼ 吳鳳科大天衍機械產學合作，四年磨合下成功開發出智慧導航無人搬運車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
天珩機械邱總經理表示，四年來透過雙軌計畫的推動，公司得以培養需要的人才，專注於各項研發工作，開發各種可商業化及市場化的創新設備，他大膽預言在工業4.0的潮流下，未來企業的競爭力，不在公司的技術能力而是在人力資源，天衍機械也準備好了。他同時表示，未來將持續與吳鳳科大合作共同執行雙軌訓練旗艦計畫，培育可為企業所用人才，期待在任何產業革命中，可以站穩腳步，立足台灣及全世界。


吳鳳科大電機系范淑媛主任則表示：「四年前當我們將這群剛從高中畢業的大一新生送到天珩，大部分的主管覺得學生年紀太小專業知識不足，所以抱持著持懷疑的態度。四年來，透過堅持理念的總經理對員工們一次又一次的叮嚀，學校單位與公司內各層級的主管師傅進行面對面的溝通說明，以及導師陳聰敏博士與公司呂蒨茹課長在學生和師傅之間輔導協調，讓公司內部從懷疑到支持，甚至將學生當成自己的小孩無私地教導他們應有的技術和職能。」


四年來陪著訓練生一路成長的導師陳聰敏博士則有感而發：「訓練過程總是辛苦。唯有融和才會有能力與機會，從一開始的不適應但憑著不屈不撓的毅力，每位訓練生達到身心靈的融和，在職能認證時充分表現出各個具備「解決問題的能力」與「機電整合技能」。


畢業生陳育仁同學則感恩公司和學校，4年來他不僅可以更加奠基電機相關專業知識，透過實務實習他更學會機械相關知識，如車床、洗床、電銲等，讓他成為名副其實的機電整合專才。而畢業生陳于哲更透露，公司剛開始雖然僅依勞動部給基本薪資，但在半年後就訂定完善的加薪制度，他曾經在一星期只上班4天的情況下，領到一個月27000元的薪資。同時，在實習半年後，公司也比照勞基法給特休，真是幸福企業。


吳鳳科大蘇銘宏校長認為，少子化已經波及到職場，四天實習兩天上課的雙軌訓練方式讓學生可以一邊修習所需相關知識，一邊學習實務技術，可快速融入工作崗位、降低職場訓練教育時間，是目前產業人力培訓的最佳選擇。

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關鍵字：吳鳳科大,天珩機械,智慧導航無人搬運車

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