櫃姐網路交友淪小三！配偶欄塗銷拐獻身　臉書辱元配嗆渣男：下秒繼續約是你的態度

▲已婚渣男塗銷身分證配偶欄拐騙OL，被渣男妻子求償30萬元。（示意圖／CFP）



記者葉國吏／綜合報導

一位擔任珠寶專櫃顧問的OL，在標榜「單身男女交友環境」的網站上認識一位已婚渣男，渣男為了取信OL，竟然自行塗銷身分證上配偶欄名字拍給OL看，OL不知其已婚身分交往，後來被渣男妻子發現怒告求償15萬元。

根據判決書指出，OL透過交友軟體認識渣男，渣男已婚卻假裝單身跟OL交往，2人多次到摩鐵辦事，渣男甚至還帶著OL出席家族聚會，席間渣男的表妹還問「嫂嫂怎麼沒來？」

渣男外遇事情被妻子知道，妻子身心俱創甚至求診，但OL卻用臉書開分身帳號貼文，內容皆是挖苦、羞辱渣男妻子，讓妻子忍無可忍提告，分別針對OL與渣男性行為與OL貼文諷刺各求償30萬元，合計共60萬元。

▲OL得知渣男已婚後相當不滿，傳訊息罵對方「下一秒繼續約炮就是你的態度」。（示意圖／CFP）

OL出庭時表示，她一開始被渣男塗銷配偶欄的身分證所騙，以為渣男未婚才跟他交往，交往後才知道渣男已婚。但渣男則表示，他與OL認識一、兩週後便告知已婚身分，而且妻子常在臉書上標註他，OL可以輕易的在臉書上得知他已婚身分。

渣男妻子則說，OL得知渣男已婚後，陸續在臉書貼出多篇諷刺、羞辱她的文章，OL甚至還傳訊息給渣男「我只能說很佩服你，真的。一貫的態度，說謊一樣面不改色，下一秒繼續約炮就是你的態度」、「繼續騙下一個女人，騙別人你單身，然後坦承再裝無辜，你真的高手！最佳演技！」、「你老婆電話、你岳父在○○的店....我都知道。我不是傻，只是相信還有真心還有愛。若要人不知除非己莫為。」

法官審理後認為，OL行為屬於故意侵害妻子配偶權，病已經造成妻子身心狀況就醫，屬於情節重大，審酌兩造財產狀況後，判決OL要賠償15萬元給渣男妻。