柯P「長得漂亮坐櫃檯」 正妹女醫狂轟：我美！也能做外科

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▲台灣基進嗆柯文哲是「台北檳榔，白裡透紅」。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進吳欣岱醫師（右）嗆柯文哲是「台北檳榔，白裡透紅」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

台灣民眾黨主席柯文哲23日到南台灣替立委候選人輔選，晚間來到高雄瑞豐夜市和粉絲定點拍照，不過在同時間，台灣基進也到場，舉牌隔空嗆柯文哲根本是「台北檳榔，白裡透紅」，台灣基進不分區立委排名第三的吳欣岱醫師也出面批評：「柯文哲常常滿嘴歧視女性言論，主權立場搖擺不定。」

▲台灣基進嗆柯文哲是「台北檳榔，白裡透紅」。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進嗆柯文哲滿嘴歧視言論。（圖／記者吳奕靖攝）

吳欣岱指出，柯文哲市長從政這麼多年以來，一開始時常出現性別歧視言論，舉例「陳菊是比較肥的韓國瑜」、「長得漂亮的女生就是該坐櫃台」，「婦產科醫師就是在女人的大腿間兩個洞討生活」。

吳欣岱批評，「這些性別歧視言論，都用他是外科醫師來帶過，全台灣的外科醫師只有你這樣」，並直言「長得漂亮也可以當外科醫師！」

▲台灣基進嗆柯文哲是「台北檳榔，白裡透紅」。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進不分區立委候選人吳欣岱。（圖／記者吳奕靖攝）

吳欣岱同時呼籲，「柯文哲作為台灣民眾黨主席，面對台灣受到國家主權的侵略，能出面說明對台灣主權的態度是什麼，不要搖搖擺擺，不要沒有原則」，指出人民不需要市政機器，更不是高級公務員。

▲台灣基進嗆柯文哲是「台北檳榔，白裡透紅」。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣基進嗆柯文哲是「台北檳榔，白裡透紅」。（圖／記者吳奕靖攝）

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