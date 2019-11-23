柯文哲高雄助陣被踢館！基進黨批歧視女性　陳佩琪跳出來回：大小事我做主

▲台北市長柯文哲逛瑞豐夜市。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

台北市長柯文哲全力為自家立委參選人助選，23日晚上再回高雄左營為立委參選人莊貽量拉抬聲勢，選定假日人最多的瑞豐夜市，頗受民眾歡迎，親切的和現場支持者合影留念，不過台灣基進黨也到踢館，批柯文哲對於女性歧視的言論，不過對方抗議，柯文哲顯得無動於衷，不過太太陳佩琪則出面幫回應。

柯文哲一到瑞豐夜市大受民眾歡迎，不管合照、握手、簽名樣樣來者不拒，讓他忍不住大讚高雄人實在是熱情，但夜市外卻有台灣基進來踢館，不分區立委參選人吳欣岱醫師也到場，批柯文哲滿嘴歧視，甚至高舉手板大喊「台北檳榔、白裡透紅」，「高雄市民、拒絕受騙」，「台灣民眾黨、親中無法擋」，雙方隔一條街，戰火一觸即發。

▲台北市長柯文哲及太太陳珮琪逛夜市。（圖／記者洪靖宜攝）

不過柯文哲心情不受影響，先走進夜市內，大啖夜市美食，一下子就把蚵仔煎掃空，不過被問到基進黨前來抗議，而且還是針對柯文哲的歧視女性言問，柯文哲太太陳佩琪則立刻幫替先生回應，她說「不會阿，人的發言不是這麼精準」，柯文哲立刻回「家裡都是太太再管」，陳佩琪接著說「家裡都是我在做主，我也大女人主義他是小男人，發言有時只是脫口而出比較俏皮，家裡大小事都是我做主」。

▲柯文哲到瑞豐夜市受到支持者歡迎。（圖／記者翁進忠攝）

另外，現場媒體提問，不分區也是外科醫生也是女生，要對陳佩琪說「請你放生柯市長」，但柯文哲聽聞問題急著迴避，講著「來來來」，趁著上菜時間，趕緊結束訪問，不過對於基進黨來抗議，柯文哲顯得無動於衷，開心和民眾合影。

▲支持者開心與柯文哲合影 。（圖／記者翁進忠攝）