小英宜蘭溪南聯合競總部成立　上萬人力挺展現綠營大團結氣勢

▲總統蔡英文到宜蘭，受到上萬人力挺。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

23日下午，宜蘭蔡英文暨陳歐珀溪南競選總部成立，總統蔡英文強調，2020年的這場選舉，對於台灣的未來是非常重要的選戰，唯有團結才能保護台灣，因為保護台灣、顧好主權及守護自由民主是我們的責任！她認為看到香港狀況與台灣最大差別，就是台灣的主權是掌握在全台灣2300萬人的手中，守住台灣主權，就是守住亞太地區的和平穩定。

宜蘭蔡英文暨陳歐珀溪南競總23日下午成立，小英及副總統陳建仁、行政院前院長游錫堃、交通部長林佳龍，與宜蘭在地泛綠陣營的政治人物全數出席，力挺蔡英文、陳歐珀連任，現場超過萬人到場相挺展現綠營大團結，要讓宜蘭能夠開出紅盤，拉出台灣火車頭氣勢，讓總統、區域立委過關，並將政黨票投給民進黨，進而實現國會過半，民進黨守護台灣理想。

▲▼宜蘭蔡英文暨陳歐珀溪南競選總部，23日下午成立，上萬人力挺展現綠營大團結氣勢。（圖／記者游芳男攝，下同）

小英也替林佳龍部長背書，未來的宜蘭重大交通建設都已經在交通部的規劃底下來發展宜蘭。宜蘭這塊民主聖地是民進黨的首要之重，2018年因為民進黨努力不夠讓宜蘭丟掉執政權，她做為領導人深感抱歉，經過去年民進黨深刻檢討後，盼宜蘭選民再給民進黨機會。更呼籲宜蘭人要看清楚，不能選擇把宜蘭人驕傲的童玩節給廢除的候選人，懇請宜蘭的鄉親們總統支持蔡英文、立委支持陳歐珀，政黨票投民進黨，才能讓宜蘭更好更有發展。

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