林智堅挺林夕撐香港　燒聲詮釋紅豆！網讚：好聽

▲林智堅分享手抄曼德拉名言「不要習慣了黑暗，就為黑暗辯護」。（圖／林智堅提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長林智堅23日剛結束桃園大溪「新竹米粉貢丸節」行程，馬不停蹄趕往苗栗行程途中，抓緊時間車上直播，首度公開獻唱《紅豆》，就是為了挺林夕、撐香港，鮮少公開獻聲的林智堅，靦腆跟著手機螢幕歌詞，一字一句唱著紅豆，他自嘲唱的「凌凌落落」，但是支持林夕決心堅定，邀請大家一起響應。

▲林智堅分享手寫抄下林夕引用曼德拉名言「不要習慣了黑暗，就為黑暗辯護」。（圖／翻攝林智堅臉書）

林智堅分享，22日晚看到林夕作詞的歌曲，在中國被禁止、全面下架的消息，感到非常遺憾與難過， 他表示自己很喜歡林夕作品，像是陳奕迅「十年」、林憶蓮「至少還有你」，他也分享，新竹市文化局在2015年於影像博物館舉辦「風城說夢」座談會，也邀請林夕來台分享創作理念，林夕當時送他親筆簽名的新書，雖然只有一面之緣，還是希望透過今天直播，為遠在香港的林夕送上支持與溫暖。

▲林智堅跟著手機螢幕歌詞，一字一句唱著紅豆。

林智堅也在直播中，分享手寫抄下林夕引用曼德拉名言「不要習慣了黑暗，就為黑暗辯護」，林智堅說，每當看到動人的字句，他當場就會手寫記錄，尤其，他有三個孩子，分別7歲、5歲、3歲，他分享身為爸爸的心情「我的孩子將來也會成為17、18歲青少年，就像現在香港街頭的青少年」他強烈呼籲大家關心香港，因為香港倒下，下一個就是台灣，「一國兩制在香港行不通，在台灣也一定行不通」。

林智堅不僅親口獻聲，也呼籲所有台灣人跟進，用「唱歌」挺林夕、撐香港，他邀請大家錄下最喜愛的林夕作詞歌曲，發佈在臉書，用行動為香港加油，為林夕加油，網友紛紛留言「第一次聽到市長唱歌」，也表示將用行動響應。



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