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撞臉金鐘視后！氣質正妹搶進華航窄門　空服員招募6000人爭70名額

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▲▼華航招募空服員。（圖／記者蕭筠攝）

▲華航今進行空服員招募初試。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／桃園報導

繼2017年後華航於今年11月1日在再度宣布招募客艙組員，一共吸引6000名求職者報名，預計錄取70名，錄取率僅有1％。今（23）日上午8時舉辦初試，考生陸續現身，各個幾乎都面露微笑，但緊張成分仍多，其中，一名神似金鐘視后連俞涵的考生黃小姐表示，考官給予的輕鬆感讓她在面試過程中滿放鬆，考前準備的幾道題目也幸運中獎，雖然內容有些忘記但語氣難掩開心。

▲▼華航招募空服員。（圖／記者蕭筠攝）

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▲▼考生到場後要先排隊進行行李櫃高度測試接著繳交書面審查資料。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼華航招募空服員。（圖／記者蕭筠攝）

華航於今、明2日分批於桃園華航園區舉行客艙組員初試，今（23）日可以看到男女考生皆穿著正式，女生一身短袖白色襯衫搭配黑色窄裙，男生則是西裝打扮，妝髮部分也十分精緻，就是為了這1％的機會，考生報答後須先排隊脫鞋進行行李櫃高度測試，接著是書面審查，後貼上考生編號等待面試，可以看見每位考生等待時雖保持微笑神情，不過緊張情緒仍居多。華航表示，面試將以應試者親和力、態度及口語表達做為評分依據。

▲▼華航2019年航空服務人員客艙組員初試。（圖／記者莊喬迪攝）

▲右邊考生黃小姐微撞臉女星連俞涵。（圖／記者莊喬迪攝）

一名撞臉女星連俞涵的25歲考生黃小姐，靦腆笑說面試過程滿放鬆，最難的部分仍逃不過如何表現出不緊張的模樣，但很幸運有猜中幾題考題，「有稍微上網看一下英文版新聞稿自己在家練習，練習了近期新聞稿，好像今天就剛好考到幾題有中。」對於觀察到滿多人似乎無法通過行李櫃高度測試關卡，她則說很有自信。

▲▼華航2019年航空服務人員客艙組員初試。（圖／記者莊喬迪攝）

▲楊先生是今年應屆畢業生。（圖／記者莊喬迪攝）

大學就讀國貿系的楊先生是應屆畢業生，年紀僅有22歲，坦言面試過程十分緊張，對於僅有1％錄取率抱持著「試試看」的心態，至於為何想投身華航工作，他透露全因過去朋友搭乘華航經驗，朋友在旅途中掉錢卻在上機前才發現，上機後忍不住大哭，「他們（空服員）看到就來關心，一直安慰，我覺得很貼心。」

▲▼華航2019年航空服務人員客艙組員初試。（圖／記者莊喬迪攝）

▲二次挑戰華航的張小姐。（圖／記者莊喬迪攝）

還有一位二次挑戰華航的張小姐，「壓力很大，昨天睡不著」，懷有空姐夢的她因英文能力不足，於是先投身業界擔任秘書一職加強溝通能力，這次再次報考華航，雖然面試過程有些吃螺絲但還算順利，態度看起來十分從容。

華航空服行政部經理陳靜美指出，此次是華航繼2017年後舉辦大型空服員招募活動，前來參加初試考生基本上已通過第一階段履歷審查，審查內容包括填寫項目的完整性、正確性，個人學經歷、工作經驗等，以及中英文自傳中文字敘述邏輯性、組織力都會列入評估。陳靜美也表示華航優先考慮對象條件除對該行業有高度服務熱忱外，性格積極樂觀富同理心最好，但若考生本身有護理背景、通曉多國語言都有正面加分。

華航此次招募共吸引6000名左右求職者，參加初試者可於11月27日中午12時至11月29日23時59分於官網查詢初試結果，通過者就可於12月7日進行複試，預計錄取70名空服員，薪資落在7-8萬間，並於2020年2月初起開始分批受訓。

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