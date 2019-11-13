華航再闢孟買貨運周六首航　採747全貨機飛航拓張印歐市場

▲華航貨運版圖再戰一城，孟買貨運周六首航。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空繼印度德里貨運航點後，看好該國未來市場潛力，自‪11月16日起，再闢孟買為第2個純貨運據點，以台灣為轉運樞紐，強化亞洲至印度及歐洲貨運航網版圖。新航點採B747-400F全貨機每周三、六執飛，從台北飛往孟買至阿姆斯特丹，回程自阿姆斯特丹起飛，經孟買再回台北。

孟買國際機場有印度「西部門戶」之盛名，擁有印度最大海港與主要空港，為交通重要樞紐，也是各地貨物的集散地；因此，華航在原有的台北-德里-盧森堡貨運航線外，另佈點台北-孟買-阿姆斯特丹的第二條營運印度的貨運航線，延攬亞洲各地經台灣到印度及歐洲地區的貨源。

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▲華航積極拓展貨運市場，去年貨運重量是全球排名第6。（圖／華航提供）

華航積極掌握貨運脈動與貨源商機，在國際航空貨運表現站穩領先地位，依據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，2018年國際航空貨運重量，華航承運約151.2萬噸貨量，較2017年成長3.4%，排名全球第6。

華航目前擁有18架波音747-400F全貨機，營運貨運航點共93個，包含歐洲盧森堡、杜拜、及美國安格拉治、芝加哥、達拉斯、邁阿密、西雅圖、休士頓、亞特蘭大及哥倫布市等10個純貨機航點，每周貨機航班數達96班。